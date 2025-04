LA REGIÓN DE MAGALLANES CRECE ECONÓMICAMENTE… PERO SU SALMONICULTURA INTENTA RECUPERARSE

La Región de Magallanes exhibió un alza de 5,6% en su economía, explicada por el desempeño de la industria manufacturera, principalmente por la fabricación de productos químicos, seguida por la construcción y la pesca, donde están los productos del mar como los salmones.

​



El consumo de los hogares, por su lado, mostró un crecimiento de 0,8% incidido por mayores gastos en bienes no durables –vestuario, calzado y productos farmacéuticos— y también en bienes durables, según el Banco Central.

Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, comenta a Salmonexpert que es una buena noticia que la región retome el crecimiento. Sin embargo, dice, la base de comparación del año 2023 es muy mala.

“En el último trimestre de 2023, la cosecha de salmones disminuyó en 20 mil toneladas con respecto al año 2022, pasando de 41 mil a 21 mil toneladas. En 2024, se cosecharon 30 mil toneladas, lo que indica que aún no hemos logrado recuperarnos del todo”, indica, en cuanto a las bases del cuarto trimestre de cada año señalado.

De hecho, de acuerdo con datos del gremio, en 2022 la industria del salmón en la Región de Magallanes produjo 166.984 toneladas, bajando fuertemente a 127.666 toneladas durante el 2023, concretando otra caída en el transcurso del 2024 quedando en 107.134 toneladas, así que el cuarto trimestre del año pasado mostró un leve punto de inflexión.

La seremi de Economía de Magallanes, Marlene España, apunta que la expansión en la pesca industrial, ayudó a compensar la caída de la salmonicultura en 2024. “Estamos creciendo y lo estamos haciendo con fuerza, pero queremos seguir avanzando, por eso presentamos el proyecto de ley de permisos sectoriales que busca agilizar los procesos sin bajar estándares, queremos optimizar tiempos y disminuir la incertidumbre para quienes pretenden invertir en nuestra región”.

Paralelamente, las exportaciones (no cobre-no litio) de la Región de Magallanes alcanzaron los US$366 millones durante el primer trimestre de 2025, lo que representa un crecimiento del 42,6% en comparación al mismo período del 2024, tomando en cuenta las cifras entregadas por el Departamento de Inteligencia de Mercado de ProChile.

Para Ricardo Arriagada, coordinador de la Macrozona Sur Austral de ProChile, "estas son cifras muy positivas, en un contexto complejo para el comercio internacional, lo que significa optimismo y tranquilidad para muchas empresas locales que dependen de las exportaciones".

Y por sectores, publica Radio Polar, el más relevante para las exportaciones de Magallanes es la Pesca y Acuicultura, con envíos por US$198 millones y un crecimiento del 13,5%. Los productos más relevantes son el salmón y trucha (US$ 162 millones), seguido de la centolla (US$ 17 millones), bacalao de profundidad (US$ 8 millones), y merluza austral (US$ 6 millones). Los destinos más relevantes para este tipo de productos fueron Estados Unidos, Brasil y China.

Fuente: salmonexpert.cl



​