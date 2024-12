RELACIONES SÓLIDAS EN EL DÍA DE LA SOLIDARIDAD

​Hay asuntos o actividades humanas propias de ciertos lugares, culturas o idiosincrasias, pero hay otras que nos incumben a todas las personas, más allá de las diferencias. Una de ellas remite a la necesidad de generar relaciones humanas acordes con la dignidad y que contribuyan al bien -común y personal. Algunos las llaman competencias. Otros las denominan virtudes sociales, porque son hábitos de comportamiento y de la personalidad que se logran con la repetición constante de actos buenos. Pues bien, la posesión de alguna de estas cualidades marca la diferencia entre personas y culturas, y por eso distinguimos a los honrados de los tramposos, y a los solidarios de los egoístas.



El 20 de diciembre es el día Internacional de la Solidaridad que justamente es una de esas virtudes que hacen amables a personas y sociedades. Se basa en que compartimos la humanidad personal y en la dignidad que le sigue como consecuencia, y se manifiesta en un acercamiento y gestos fraternos que nos vinculan positivamente con las demás personas. Por eso, cuando se les percibe en necesidad, la solidaridad se manifiesta en actos concretos de ayuda -sean materiales o de corte más intangible, como dedicación de tiempo o un trato afable.



Procede del latín solidus, es decir, sólido, y por eso significa aquello que da solidez o genera cohesión a algo. Aplicado a las relaciones humanas, estas se consolidan cuando son las tratamos con dignidad, es decir, cuando tratamos a cada uno como nos trataríamos a nosotros mismos, y eso las hace sólidas.



No hay duda que actúa como ideal, pero también se puede alcanzar con gestos concretes mantenidos en el tiempo. Quizás no cambiemos el mundo, pero sí podemos influir positivamente en quienes nos rodean si vivimos esas relaciones sólidas. Y me parece que no es casualidad que unos días después, el 25, celebremos la Navidad, la fiesta del Dios solidario con cada uno, hasta el punto de que se hizo uno de los nuestros.