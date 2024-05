SEC ENTREGA CONSEJOS PARA CALEFACCIONAR LOS HOGARES DE FORMA SEGURA DURANTE ESTE INVIERNO

​Durante esta época, las familias aumentan la calefacción en sus hogares y, debido a esto, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, entregó una serie de consejos para utilizar los energéticos de forma segura y prevenir situaciones de potencial riesgo que, eventualmente, podrían traducirse en daños a las personas y/o a sus bienes materiales.

De esta forma, si las familias necesitan comprar una nueva estufa que opere con gas o un calefactor eléctrico, deben hacerlo en el comercio establecido y verificar que el producto cuente con su SELLO SEC, distintivo que acredita que ha sido sometido a diversas pruebas para su uso seguro.

Por otra parte, si ya existe una estufa en la vivienda, es importante que ésta sea sometida a una mantención, que puede ser realizada por el respectivo servicio técnico de cada marca. Además, si se necesita conectar un artefacto eléctrico a un alargador o “zapatilla”, ésta también debe poseer SELLO SEC y no recargarse.

“Las y los usuarios son los primeros llamados a implementar estas medidas de autocuidado dentro de sus hogares, de manera de prevenir situaciones de potencial riesgo. Por ello, estas recomendaciones buscan orientar a la comunidad para que pueda usar de forma segura la electricidad y el gas, especialmente en momentos donde las bajas temperaturas hacen que aumente su consumo”, señalaron desde la SEC.

USO DEL GAS

Por otra parte, en el caso del uso de gas natural, es fundamental que las instalaciones interiores tengan su inspección periódica al día o Sello Verde OK, de manera de evitar incidentes como, por ejemplo, explosiones por acumulación de gas o episodios vinculados a la presencia de monóxido de carbono. Y, si es necesario efectuar algún cambio o reparación en estas redes, los trabajos deben ser siempre realizados por instaladores autorizados por la SEC.

“Contar con un suministro de gas seguro al interior de los hogares de la región implica no sólo que las y los usuarios mantengan en buen estado sus instalaciones, sino también una correcta ventilación de las casas. Esto busca evitar que se registren episodios vinculados a la presencia de monóxido de carbono, gas que se genera durante la combustión, que no tiene olor y que, en caso de intoxicación, puede generar síntomas como dolores de cabeza, mareos, náuseas o debilitamiento general e incluso la muerte”, complementaron desde el organismo fiscalizador.

Desde la SEC recordaron a la comunidad que puede revisar en detalle todos estos consejos en www.sec.cl/consejos-calefaccion, donde además tendrán acceso a material multimedia y a recomendaciones para seleccionar la fuente de calefacción más adecuada.

Finalmente, la invitación es a seguir la cuenta oficial de la SEC en Instagram (@sec_chile), donde la ciudadanía podrá acceder a información útil y consejos de seguridad para el uso de los energéticos, la que se suma a los perfiles de Twitter o X (@SEC_cl) y Facebook, como Superintendencia SEC.







