SEC RECUERDA A PACIENTES ELECTRODEPENDIENTES LA IMPORTANCIA DE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO OFICIAL PARA ACCEDER A BENEFICIOS

Un corte de luz es algo que afecta a todos y todas en su cotidianeidad, pero para una persona que es electrodependiente, es decir, que debido a alguna patología necesita permanecer conectada a un elemento de uso médico que funciona con electricidad, significa un riesgo vital.

Es por esta razón que, ante cualquier interrupción de suministro eléctrico – situación que puede incrementarse en la época de invierno – el monitoreo a los pacientes electrodependientes es prioritario. Así lo recalcó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, recordando, además, que las compañías eléctricas tienen una serie de obligaciones al respecto que están normadas por la Ley 21.304.

De esta forma, las empresas concesionarias deben descontar el consumo de energía asociado al funcionamiento de los dispositivos de uso médico que requiera una persona electrodependiente, proporcionarles atención preferencial ante un corte prolongado de luz, no pueden cortarles el suministro eléctrico en caso de deuda y, además, deben adoptar medidas para que los aparatos que los mantienen con vida continúen abastecidos de energía, como, por ejemplo, entregándoles en comodato, ya sea en forma temporal o permanente, un generador eléctrico o batería de respaldo.

El Director Regional (s) de SEC Magallanes, Iván Mansilla, recordó que para acceder a estos beneficios, es necesario que los pacientes sean parte del registro oficial de electrodependientes, por lo que hizo un llamado a quienes cuenten con algún familiar en esta situación, a que los inscriban. Para ello, deben presentar un certificado del médico tratante.

“Este trámite puede realizarse en la SEC de manera online en nuestra página www.sec.cl/pacientes-electrodependientes/ y también de forma presencial en nuestra oficina regional, o directamente con la empresa de distribución eléctrica. Es importante que lo hagan, ya que los pacientes electrodependientes con hospitalización domiciliaria están amparados en una ley y como SEC vigilamos que así se cumpla”, señaló la autoridad regional subrogante.





FISCALIZACIÓN PERMANENTE

Cabe señalar que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles fiscaliza de forma permanente el cumplimiento de las obligaciones de las empresas a través de todas sus Direcciones Regionales. Así, ante cualquier interrupción del suministro eléctrico, la SEC no sólo monitorea todas las acciones implementadas por las compañías para restablecer el servicio, sino que, además, presta especial atención a los pacientes electrodependientes que se encuentren en la zona afectada.

Así, en caso de que las empresas no cumplan con la normativa, se exponen a procesos de formulación de cargos y eventuales sanciones. Por ello, desde el organismo fiscalizador indicaron que, si las familias detectan cualquier incumplimiento de estas disposiciones, pueden hacer la denuncia a través de www.sec.cl, página a la que se puede acceder desde el celular sin necesidad de descargar ninguna aplicación.