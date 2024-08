SENADOR BIANCHI APOYA EVENTUAL ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA MINISTRO MATUS Y ESPERA PENAS EJEMPLIFICADORAS PARA HERMOSILLA

El parlamentario de la región de Magallanes aseguró que "Hermosilla sabía perfectamente lo que hacía y armó una red de poder que en este país no podemos permitir, por ello me parece pertinente una acusación constitucional para el ministro de la corte suprema, porque este caso se debe investigar hasta llegar a las últimas consecuencias".



A propósito de la extensa formalización del abogado Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Luis Angulo por los delitos de soborno, lavado de activos y delitos tributarios, bajo el marco del caso audios. El Senador Karim Bianchi, espera que se otorgue la más alta pena, porque señaló que "no es posible que este tipo de hechos queden impunes".



"El señor Luis Hermosilla es un ser despreciable, un delincuente de la peor calaña por lo que merece lo peor de la justicia, porque él sabía perfectamente lo que hacía y armó toda una red de poder que no podemos permitir, por ello esperamos que la justicia haga su trabajo caiga quien caiga. Todos deben caer, acá hay una arista que no ha investigado, como es el tráfico de influencia, por ello apoyó la Acusación Constitucional contra el ministro Matus", señaló.



Asimismo añadió "hoy la justicia está siendo puesta a prueba y espero que no solamente se investiguen los delitos por los que hoy día estas personas están siendo formalizadas, sino que también por el tráfico de influencias, e incluso jueces que han llegado a sentarse en cargos de poder, políticos que aún están y que han estado como por ejemplo el señor Chadwick".



Finalmente Bianchi señaló "hoy día la ciudadanía quiere respuestas, porque queremos que el país se limpie, se barra de toda esta escoria delincuencial como los Hermosilla, yo creo que no solamente hay uno involucrado, sino que hay más de uno y tenemos que acabar con todas esas malas prácticas, para hacer un mejor Chile".

​