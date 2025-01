SENADOR KARIM BIANCHI CRITICÓ PROPUESTA DE CREAR UN INVERSOR ESTATAL PARA COMPETIR CON LAS AFP: “LA MINISTRA JARA PRETENDE HACER UN LAVADO DE IMAGEN CON ALGO QUE NO VA A OCURRIR PORQUE SABE QUE NO ESTÁN LOS VOTOS”

​El senador Karim Bianchi cuestionó duramente el anuncio de la ministra Jeanette Jara hecho esta semana donde confirmó que existe una iniciativa para crear un inversor estatal que pueda competir con las AFP.



Ante esta iniciativa, el parlamentario criticó que “el gobierno le está mintiendo descaradamente a la gente con esta idea de un ente estatal que pueda ser una alternativa a las AFP y que están proclamando a los cuatro vientos”.



“Lo que esta haciendo la ministra Jara es un lavado de imagen con algo que sabe que no va a ocurrir, porque está en perfecto conocimiento que no están los votos para permitir la creación de una administradora estatal”, sindicó Bianchi.

Además, cuestionó los tiempos en que se llevaría a cabo esta medida, señalando que “no se dice que esto recién se ingresaría en el mes de marzo y no dentro de la discusión que estamos llevando actualmente en la reforma. Lo dejaron para después en el tiempo.”



Finalmente, reprochó que “detrás de toda esta parafernalia que nos han presentado desde el gobierno en complicidad de la derecha, están detrás las AFP tirando los hilos felices deseando meterle mano lo más rápido posible a ese botín que son las nuevas cotizaciones.”







