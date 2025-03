DESDE EL TERMINAL MINA LORETO JUNTO A RAÚL AGUILA AGUILAR EN ALMORZANDO CON CHECHO

​Este lunes la Jana, nos llevó al terminal Mina Loreto, ubicado en Ignacio Carrera Pinto con calle Chiloé.

Alejandra Vera Moya, se entrevistó con un hombre que se desempeño como rosquillero y en grúas en el Muelle de Punta Arenas, por cuarenta años se desempeño en dicho rubro, pero al jubilar, decide que no se quedaría en casa, viendo cómo su cuerpo y mente se desvanece.

​

La gran mayoría de amigos y personas de mi edad, están con enfermedades o con discapacidades, al quedarse sin hacer nada en casa, yo me mantengo activo recalca Raúl, me levanto todos los días muy temprano, llego al terminal a las 7 de la mañana.

​

Cada día se mueven más de 400 pasajeros, que viajan a las distintas comunas de Magallanes.



Hay mucha gente, adulta que paga su pasaje para ir a conocer estos lugares, ya que los buses por lo general hacen más de un recorrido en el día.



Por 400 pesos vas a la reserva Magallanes, hay buses que salen a Fuerte Bulnes, no hay impedimento para conocer quién sostiene don Raúl solo hay que animarse.



El lugar es seguro, tenemos la presencia de carabineros tres veces al día haciendo control de identidad, indica.



Si bien don Raúl Aguila Aguilar, tiene su kiosko al interior su señora es quien tiene a cargo los. Baños del recinto los que están abiertos hasta las 19 horas .



El Terminal Mina Loreto, en la actualidad, cuenta con una cafetería, donde nos comentan que no habido oferente.



Puesto de artesanías, un kiosko y otro que ofrece papas rellenas y empanadas a quienes esperan por los. recorridos rurales.



redacción: Alejandra Vera Moya