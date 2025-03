UN VIAJE A ISLA MAGDALENA FUE ENTREGADO POR LA MUNICIPALIDAD A LA VECINA QUE REALIZÓ EL PAGO DE 20 MIL DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN

Durante esta mañana (20 de marzo), la Municipalidad de Punta Arenas entregó un premio doble a la contribuyente número 20 mil que pagó su permiso de circulación de este año. La iniciativa fue posible gracias al acuerdo suscrito entre el municipio y Transbordadora Austral Broom S.A. por la Tarjeta Punta Arenas, y a la donación de los pasajes por parte de esta última.



El alcalde de la comuna, Claudio Radonich, mencionó que "lo que estamos haciendo es dar un estímulo a las personas que han pagado antes". Además, agregó que "no esperemos hasta fin de mes, intentemos adelantar el pago para evitar una mala experiencia. Hasta ahora, todo ha funcionado perfectamente, sin ningún tipo de problemas, y hemos aumentado un 20% la cantidad de personas que están adelantando el pago. Por lo tanto, esperamos que más personas también lo hagan, para que el día 31 de marzo, que es el último día, no tengamos ningún colapso".



Sobre la obtención de este premio, Lorena Venegas señaló: "Estoy contenta, feliz, no conozco la isla, así que iré con mi hijo. Agradezco a la Municipalidad y a Tabsa por este premio".



Además, Venegas contó su experiencia de pago e instó a los vecinos a realizar el trámite de manera online. "Fue súper rápido, de hecho, mi esposo lo hizo y la premiada fui yo".