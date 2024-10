16ª EDICIÓN DE CIELOS DEL INFINITO ARRIBA A NATALES Y CERRO CASTILLO DEL 9 AL 12 DE OCTUBRE

​Del 02 al 06 de octubre se llevó a cabo la primera semana de programación de la décimo sexta versión del Festival Cielos del Infinito. Como es costumbre, el Teatro Municipal de Punta Arenas se llenó de público de todas las edades para presenciar las distintas obras de teatro: hubo funciones de ‘La posibilidad de la ternura’ de Teatro La Resentida, ‘Mi madre nada’ de Daniela Castillo y Nicolás Lange, ‘La violación de una actriz de teatro’ dirigida por Javier Casanga, y el festivo imaginario de los ‘Hape’, un pueblo perdido en la Patagonia desde hace siglos, que culminó las presentaciones el domingo logrando una animada participación de la gente, dentro y fuera del escenario.

También se realizaron funciones de la obra inmersiva para primera infancia ‘Sensacional’ y el lúdico espectáculo de acrobacias y cintas de colores ‘Tape That’, en el Centro Interactivo de Juegos y Movimiento, CIJUM. Además de la intervención en el espacio público Proyecto X, que tuvo dos funciones en el monumento a los tripulantes de la Goleta Ancud, en Av. Colón con Av. Costanera del Estrecho, a cargo de la artista Andrea Paz.

La 16a Edición del Festival de Artes Escénicas más austral del mundo, que continúa en Puerto Natales y también tuvo presencia en Provenir y Cerro Castillo, cuenta con el financiamiento del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC), y el Fondo de Fomento al Desarrollo de las Artes Escénicas 2024, del Mincap y el FNDR 8% del Gobierno Regional de Magallanes.



Programación segunda semana



La compañía ítalo-chilena Familia Carromatto & Co. Arribó a Magallanes por primera vez, para presentar su espectáculo Mastodonte Show, un gran circo en miniatura con funciones en la Villa Cerro Castillo, hoy 9 de octubre a las 11:00 horas en el Salón Gabriela Mistral, y el próximo viernes 11 de octubre a las 20:00 horas en el gimnasio de la Escuela E-1 de Puerto Natales.

Mastodonte show es una obra que se estrenó el 2019 en la quinta región, y desde ahí se ha presentado en el Festival Síntesis Teatral de Valparaíso, Aldea del Encuentro, Matucana 100, Festival Santiago a Mil , Festival Toccata, Teatro del Lago, Festival Sismo de Argentina, Teatro nel Bicchiere (Italia), entre otros. Acerca de cómo se gestó esta creación escénica, la intérprete Javiera Acuña Rosati comentó: “hemos realizado mucha auto producción. Nuestro Proyecto abarca una Infraestructura Teatral que es un Bus Teatro de los años 60, que fue modificado para recibir a 60 personas en su interior, con el cual viajamos por pueblos y ciudades, con el fin de descentralizar el Arte y la Cultura, que no es solo un Teatro si no también nuestra casa”, expresó la artista que integra el elenco junto a Camilo Giraud. En esta oportunidad, llegan a Cielos del Infinito con su versión de sala, haciendo un primer acercamiento a la zona Austral de Chile. La obra se presentó esta mañana en la Villa Cerro Castillo, comuna de Torres del Paine y el viernes 11 de octubre se presenta en Puerto Natales, a las 20 horas en la Escuela E-1 Libertador Bernardo O’Higgins, Yelcho #748.



Antártica; Danza con conciencia ecológica



La programación en Puerto Natales abre con ‘Antártica’, un espectáculo de Danza y Multimedia de 50 minutos que nos presenta al Continente Blanco como reserva de futuro, patrimonio de la humanidad y paradigma de un nuevo tiempo. Que tendrá una única función el jueves 10 de octubre a las 20:00 horas. Dirigida por Italo Tai, quien también es parte del elenco junto a Claudia Vicuña, Karin Collao, Vania Pascualetti, Javier C. Lecaros y Javier Campos.

Este espectáculo propone una respuesta al paradigma post pandemia Covid 19, la crisis social y la crisis ecológica mediante la propuesta de un modelo de humanidad ecológica. ‘Antártica’, da forma a través de la danza contemporánea, la música original, los medios visuales y vestuarios, a una puesta en escena que abrigue la esperanza de un nuevo tiempo.



El viernes 11 de octubre por la mañana se presenta la experiencia sensorial para infantes de 18 meses a 3 años ‘Sensacional’. Creación de la compañía catalana Imaginart, interpretada por la artista regional Indira Jiménez. Tendrá 5 funciones, a las 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 y a las 11:00 horas. Por la tarde, es el turno de ‘Mastodonte show’, a las 20:00 horas. Para cerrar la programación con un concierto de bandas natalinas en el gimnasio de la Escuela E-1: que incluye a las agrupaciones ‘La Huelga’, ‘Los del pulso’ e ‘Inestables’.



