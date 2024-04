ACTUAL DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES DETECTÓ 23 AÑOS DE FALSIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR DE NATALES

​Era julio del año 2023, cuando la actual directora de Obras Municipales de Natales, Madalem Malaree, quien llevaba tan solo 1 mes desde que asumió su nuevo cargo en la DOM, halló una serie de irregularidades relacionadas con el Plan Regulador Comunal (PRC). Lo anterior, ocurrió tras la revisión de una solicitud de edificación, que para la sorpresa de Malaree, presentaba incongruencias entre la autorización emitida, y lo establecido en el PRC.



“Nos dimos cuenta que existe una modificación al Plan Regulador, en donde fue transcrita por la anterior directora de obras, sacando una ordenanza en donde modifica tres zonas en particular. Al modificar eso, se autorizan construcciones con mayores coeficientes de lo permitido por la ordenanza actual. Esto, impide recepcionar ciertas construcciones que ya están hechas, porque no cumplen con la normativa vigente”, declaró la directora de Obras, Madalen Malaree.



A raíz de lo ocurrido, se informa de la grave situación a la Alcaldía, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y al Concejo Municipal de Natales. Del mismo modo, el pasado 09 de abril, la Municipalidad de Natales a través de la Dirección Jurídica, presentó una denuncia a la Fiscalía, por hechos que pueden ser constitutivos de delito por la falsificación de documentos públicos o auténticos, y uso malicioso de instrumento público.



En tanto, la alcaldesa de Natales, Antonieta Oyarzo, enfatizó que “desde esta administración, hemos hecho todos los esfuerzos para que la Dirección de Obras pueda tener un funcionamiento de acuerdo a la norma y a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Desde que tomamos conocimiento de esta situación, le hemos explicado a las personas que velaremos porque sus derechos no sean vulnerados”.



Por su parte, Katherine Burgos, asesora jurídica (S) de la Municipalidad de Natales, aclaró que “la denuncia tiene el objetivo que estos hechos graves puedan ser sancionados, dado que aquellos afectan a la fe pública. Desconocemos las motivaciones de la ex directora, pueden ser múltiples o puede ser una sola”.



Plan Regulador Comunal falsificado



El Plan Regulador Comunal es un instrumento de planificación urbana que contiene las disposiciones normativas del límite urbano, zonificación, usos de suelo, condiciones de subducción predial, de edificación, urbanización y vialidad, de un territorio determinado. Actualmente, el plan que regula la comuna de Natales, data del año 1987 al ser aprobado mediante Decreto Supremo N° 71 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Luego, el PRC fue modificado en 1991, estableciendo nuevas zonificaciones y usos de suelo.



En diciembre del 2001, la entonces directora de Obras de la Municipalidad de Natales, Ana Stumpfoll, transcribió el Plan Regulador en un documento denominado “Ordenanza Local Plan Regulador Comunal Puerto Natales”, al que le incorporó modificaciones que no estaban contempladas en el instrumento aprobado por el MINVU. Dicho documento, fue entregado tanto a los funcionarios de la Dirección de Obras, como a los arquitectos que requerían algún servicio por parte del municipio.



Afectaciones en la edificación comunal



Desde diciembre del 2001 a julio del 2023 (fecha en que se detecta la falsificación), el instrumento válido en la Dirección de Obras y el entregado a la sociedad civil, era el elaborado por la ex directora Stumpfoll.



En consecuencia, durante todo ese periodo, se otorgaron permisos y/o recepciones de obras de manera errónea, superando -en algunos casos-, el porcentaje máximo de ocupación del suelo y la profundidad máxima del cuerpo paralelo a la calle. Asimismo, se entregaron las autorizaciones para el funcionamiento de plantas de almacenamiento y distribución de combustible, en terrenos prohibidos por el Plan Regulador validado por el MINVU.



Sobre ello, la directora de Obras, señaló que “hay varios contribuyentes que están siendo afectados. Lamentablemente en el año 2001, se comienzan a entregar Certificados de Informaciones Previas erróneas. Como las zonas fueron modificadas por la ex directora de Obras, la gente ha construido en lugares que, quizás, no se permitían ciertos coeficientes u ocupaciones de suelo”.



La DOM ha estado trabajando con los afectados, buscando las soluciones que no perjudiquen a los contribuyentes. Desde la parte técnica, se considera una recepción parcial de las obras, entregando una patente si el contribuyente tiene asociado algún tipo de comercio o actividad productiva. No obstante, es una solución momentánea, que tendrá problemas a largo plazo.



“No podemos cargarle la responsabilidad a las personas por algo que la Dirección de Obras emitió formalmente. Esto es una solución parcial, pero la solución a largo plazo es modificar el Plan Regulador para velar que los contribuyentes no tengan problemas”, puntualizó Malaree.



La alcaldesa Antonieta Oyarzo, hizo un llamado a la ciudadanía a confiar en los procesos administrativos que se tomarán desde la DOM, “quiero manifestar que todos los vecinos y vecinas tendrán nuestra mayor disposición y criterio para no hacer de esto algo más perjudicial de lo que ya podría ser”, manifestó la edil.