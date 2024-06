EX ADMINISTRADOR REGIONAL Y ACTUAL CANDIDATO A GOBERNADOR POR MAGALLANES, JOSÉ BARRÍA: "LA EXPERIENCIA ES CLAVE EN LA POLÍTICA REGIONAL"

​Esta mañana en el programa "Buenos días región" de Polar Comunicaciones, conducido por Cristofher C. Cortéz, José Barría, ex administrador regional y actual candidato a gobernador por Magallanes, dialogó con la ciudadanía. Barría criticó la gestión nacional del presidente Boric, señalando que queda en deuda con la región. Expresó su descontento con la iniciativa del CAI y propuso mejorar las bases antárticas existentes en lugar de crear una nueva infraestructura en Punta Arenas.Barría también señaló la falta de gestión en el gobierno regional, afirmando que se queda en anuncios y que las asignaciones directas no son el mejor mecanismo, abogando por la concursabilidad. Sobre la permisología, destacó que las industrias enfrentan una cancha dispareja, especialmente para el hidrógeno verde. Además, presentó un recurso de reposición contra el plan de manejo de la reserva Kawesqar.El candidato enfatizó la importancia de la experiencia sobre la juventud en política y mencionó que los republicanos han perdido peso, lo cual se reflejará en las próximas elecciones.



