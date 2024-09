ALCALDESA ANTONIETA OYARZO SOLICITÓ AL GOBIERNO REGIONAL FINANCIAMIENTO PARA REALIZAR 41ª EDICIÓN DE LAS TRES HORAS

​La edición 41ª de las 3 Horas, emblemática prueba automovilística realizada en Puerto Natales, se encuentra dentro de una compleja situación que podría afectar su realización este 2024. Y es que, el Club Automovilístico Patagónico Sur (CAPS), organizadores del evento deportivo, no ha regularizado la rendición de cuentas por los recursos otorgados por el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena el año pasado.



Es por ello, que la alcaldesa de Natales, Antonieta Oyarzo Alvarado, ha estado en constantes diálogos junto al Club Automovilístico Austral Puerto Natales, para gestionar el financiamiento del esperado evento por la comunidad “tuerca” y todos los natalinos y natalinas. Es en ese contexto, que la máxima autoridad comunal, el 23 de agosto, envió un oficio al gobernador regional, Jorge Flies Añón, solicitando el financiamiento de Las Tres Horas.



Sobre ello, la alcaldesa Antonieta Oyarzo, precisó que “en conversaciones con el Gobierno Regional y el Club Austral, fue que tomamos conocimiento que existirían inconvenientes para que este evento contará con financiamiento. Como Municipalidad, desde el inicio de nuestra gestión, hemos otorgado siempre nuestro apoyo en la realización de Las 3 Horas”.



Ante la suspensión de la asignación directa de recursos de los Gobiernos Regionales a los municipios locales, es que la alcaldesa mediante el oficio solicita “buscar una alternativa que permita acceder a financiamiento a través de la Corporación del Deporte”.



“Actualmente, la Corporación del Deporte está preparando el proyecto en conjunto con el Club Austral, para que ingrese al Gobierno Regional. La no realización del evento, implicaría un prejuicio no solo para la familia tuerca, que disfruta y espera año a año la realización de este evento tradicional, sino que también tendría un perjuicio para la economía local, considerando los innumerables beneficios que se observan en términos turísticos y comerciales”, enfatizó la alcaldesa Antonieta Oyarzo.



Asimismo, la edil solicitó a la Jefa de la Unidad de Inversión Social del Gobierno Regional, Erika Monsalve Mancilla, remitir los informes de rendición de fondos que fueron entregados por el GORE al Club Automovilístico CAPS para la realización de Las Tres Horas del 2022 y 2023. Dicho informe, refleja una deuda de 37 millones de pesos por parte de la agrupación, lo que impide la asignación de recursos a organizaciones sociales para la realización de la prueba automovilística este año. “Estamos trabajando, y haremos todo lo que esté de nuestra parte, junto al Club Austral para que este año se realice esta valiosa actividad deportiva”, agregó Oyarzo.