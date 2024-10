ALCALDESA DE NATALES SOBRE DEMANDA EJECUTIVA EFECTUADA POR EMPRESA W PRO CAPITAL: "ME PARECE GRAVE QUE LOS MEDIOS, TENIENDO LA RESPONSABILIDAD DE COMUNICAR LA VERDAD CON OBJETIVIDAD, EN ESTE CASO NO LO HAYAN HECHO"

Tras la publicación de un medio de comunicación regional el pasado 12 de octubre, que corresponde a la demanda efectuada por la empresa W Pro Capital a la Municipalidad de Natales por la deuda originada en un Factoring realizada por Australed en el año 2021, la alcaldesa de Natales, Antonieta Oyarzo, salió a desmentir y aclarar dicha situación.

"Este hecho, que dice relación con una causa que tenemos como Municipalidad en donde la empresa de Factoring nos demandó por el no pago de facturas, corresponde a un proyecto FRIL con Fondos del Gobierno Regional del año 2020, que tuvo ciertas observaciones. Fue Australed quien decidió adelantar el cobro del primer estado de pago y fue dicha empresa la que factorizó", puntualizó la máxima autoridad de Natales.

Paralelo a ello, Australed tenía demandas judiciales en aquella época, y por resolución del Tribunal se ordenó requisar los recursos del GORE que se encontraban en las arcas municipales para ser depositados al poder judicial.

Del mismo modo, la alcaldesa respondió ante la crónica elaborada por el diario "me parece grave que los medios, teniendo la responsabilidad de comunicar la verdad con objetividad, en este caso no lo hayan hecho. No hemos requerido, mediante un proceso que no corresponda, dinero fresco, porque estos dineros están en el tribunal".

En tanto, la asesora jurídica de la Municipalidad de Natales, María Loreto Moraga, explicó que "habló con nosotros el abogado que nos está demandando quien efectivamente ha solicitado una orden de arresto. No estamos de acuerdo con aquello, porque esta obligación se generó en la administración anterior. Por lo tanto, el arresto, según nuestra posición jurídica, no puede aplicarse a la actual alcaldesa, quien solo tiene la obligación de provisionar la deuda presupuestariamente, lo que se hizo el 2023 y se pidió específicamente que se tuviese en el presupuesto 2024".

"Como Municipalidad tenemos la responsabilidad administrativa, ya que se aceptó esta factura y se visó para que Australed la pueda cobrar en Factoring. Es por ello, que teníamos presupuestado cancelar durante el 2024, lo que no ha podido ser posible por problemas de liquidez", agregó Oyarzo.

Es preciso recordar, el descuento efectuado por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) al Fondo Común Municipal para Natales, restando casi la mitad del FCM anual. Es así, como el pago está estimado para el 2025.

