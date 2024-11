ENTRE EL POSIBLE CAMBIO DE GABINETE Y EL CONGRESO 2025: LAS OPCIONES BARAJADAS PARA LOS ALCALDES SALIENTES DEL OFICIALISMO

Con las elecciones municipales y regionales en el pasado -y solo la segunda vuelta de gobernadores en el futuro inmediato- los partidos del oficialismo alistan sus plantillas parlamentarias para los comicios de noviembre del 2025.



La elección de cuadros para levantar las nuevas candidaturas al Congreso implicarán un cambio de gabinete que tiene al Presidente Gabriel Boric evaluando el equipo que lo acompañará en el último año de su Gobierno. Pero no solo autoridades del Ejecutivo podrían verse disputando un escaño en el Parlamento, también las cartas a alcaldes que resultaron derrotadas el fin de semana del 26 y 27 de octubre.

Fue el caso de las fracasadas reelecciones de Irací Hassler en Santiago, además de los frenteamplistas, Emilia Ríos en Ñuñoa; Valeria Melipillán en Quilpué; Erika Martínez en San Miguel y Lorena Olavarría en Melipilla, entre otras comunas.



También están disponibles aquellos ediles que no se repostularon al sillón municipal, como en el PPD está el caso del alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado. De hecho, voces de la colectividad indican que el jefe comunal es una potencial carta para integrar la plantilla parlamentaria del próximo año. También está la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao (ex DC) cuyo capital político aumentó como presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades en los embates más duros del crimen organizado y la hizo estrechar lazos con La Moneda. Por Hassler -que también ha sonado como posibilidad de llegar al Ejecutivo ante un eventual cambio de gabinete- fue consultado en La Tercera el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, ante lo que no descartó una eventual candidatura para las parlamentarias.

"Sobre la base de que cada día tiene su afán, ahora viene esta discusión, y no tengo ninguna duda de que ella es parte de las figuras políticas más destacadas del partido", dijo. Y añadió: "No es la única, y será también parte de las posibilidades de propuesta. En ese caso es muy importante la opinión que tenga ella misma, la estructura territorial que corresponda, y luego la dirección nacional del partido. Pero es, sin duda, un capital político de primer nivel". Distinta fue la disposición mostrada por Emilia Ríos para asumir una candidatura al Congreso.

"Ser candidata parlamentaria no está en mis planes", afirmó, abriendo la puerta a una segunda alternativa que radica en asumir un cargo dentro del Gobierno, teniendo a la vista el cambio de gabinete. "No voy a decir uno u otro cargo, pero una siempre está dispuesta a apoyar en lo que el gobierno pueda requerir", sostuvo la jefa comunal de Ñuñoa. De todas formas, la integración de alcaldes derrotados al Ejecutivo es visto con reticencia por parte de algunas dirigencias de la alianza de Gobierno. Algunos advierten que fichar a los ediles puede ser considerado como un premio de consuelo que podría impactar en el balotaje de gobernadores. Comicios que ya se avizoran como un plebiscito a la gestión del Gobierno.



Fuente: Emol.com

​