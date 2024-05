CAPITAL ABEJA: ABREN FONDO PARA LA CREACIÓN DE MÁS DE MIL EMPRESAS LIDERADAS POR MUJERES

​Desde el Centro de Desarrollo de Negocios Sercotec de Viña del Mar, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, junto a la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Luz Vidal y la gerenta del Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, María José Becerra, anunciaron la apertura del fondo concursable Capital Abeja Emprende, que busca impulsar negocios liderados por mujeres en el país.



Con un presupuesto de $4.813 millones, la iniciativa abrió su convocatoria anual con postulaciones en todas las regiones del país, para la creación de más de mil pequeños negocios liderados por mujeres con oportunidad de participar en el mercado a través de su formalización y el apoyo a la puesta en marcha del emprendimiento.



En la Región de Magallanes el lanzamiento se realizó desde el taller de Solange Robinson, quien fue beneficiará el año pasado lo que le permitió abrir un taller arte terapéutico de cerámica creativa ya que a través de su profesión de enfermera pudo conjugar la creatividad con terapias para ofrecer diversos servicios a la comunidad. Actualmente trabajo gracias a este capital con mis piezas propias y a la vez estoy dando clases y talleres de cerámica creativa y arte terapia. “Agradezco al Gobierno ya que a las mujeres nos permite independizarnos y mi llamado es a todas las mujeres a postular y no tener miedo ya que todas podemos contar con estas oportunidades muy valiosas para poder aportar un granito de arenas a nuestra comunidad y entrono”, aseveró Solange.



Susana Ruiz, directora (s) del Sernameg, señaló que la idea es que las mujeres accedan a herramientas que le faciliten su trabajo y crean emprendimientos y avancen en la eliminación de brechas y barreras degenero que puedan encontrar en el ámbito económico.



Por su parte la directora regional de Sercotec, Natasha Alarcón, destacó que para la Región de Magallanes se destinaron 231 millones 214 mil 900 pesos con un total que se entregará cobertura para 50 mujeres, divididos territorialmente con 161 millones de pesos para las comunas de Punta Arenas y Natales y un total de 35 beneficiarias. Y para las 8 comunas restantes se destinaron 69 millones de pesos para un total de 15 beneficiarias. Alarcón, destacó que el capital abeja es una línea del programa emprendimientos de sercotec, que promueva la creación de nuevos negocios liderados por emprendedoras, con oportunidad de participación en el mercado. El objetivo es la formalización y el apoyo a la puesta en marcha de estos negocios mediante un fondo concursable, a través del cual se accede a asistencia técnica y recursos de inversión no reembolsables.



Para ello, entrega un subsidio de $3,5 millones para co-financiar un plan de trabajo que puede incluir acciones de gestión empresarial, como asistencia técnica, capacitación, marketing y gastos de formalización, además de inversiones para la adquisición de activos, habilitación de infraestructura y capital de trabajo. Cada emprendedora seleccionada deberá aportar el equivalente al 3% del monto del subsidio Sercotec y financiar cualquier impuesto asociado a su proyecto.



El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, señaló que “el Capital Abeja, que ya tiene más de 10 años en nuestro país, aporta en reducir la brecha de la formalización y también a mejorar la participación de las mujeres en el mercado laboral, pero nos faltaba abordar la brecha de que las mujeres tienen menos ingresos cuando participan en la economía. Capital Pioneras está enfocado en impulsar negocios de mujeres en rubros donde los hombres, tradicionalmente, han tenido una mayor participación. Más de la mitad de quienes vivimos en Chile son mujeres, pero no están representadas de forma equitativa en todos los espacios de nuestra economía. Este instrumento apunta a cerrar esta brecha de género para que las mujeres aumenten su participación en sectores económicos que generen más valor, para que nuestro desarrollo productivo sea mayor, sostenible y equitativo, resultando en mayor productividad para el país”.

Por su parte, la gerenta general de Sercotec, María José Becerra Moro, enfatizó que “uno de los ejes estratégicos de SERCOTEC es la equidad de género, avanzando en la superación de las brechas productivas y económicas entre hombres y mujeres. Para ello hoy nos convocamos a trabajar en conjunto con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y con el Ministerio de Economía, lanzando Capital Abeja y por primera vez el programa Capital Pioneras. Las cifras de las encuestas y los datos administrativos del Servicio de Impuestos Internos son contundentes: según la Encuesta de Microemprendimiento, el 63,2% de las microempresas lideradas por mujeres no están formalizadas, nueve puntos porcentuales más que los hombres; además, según registros del SII, el 63% de las emprendedoras beneficiarias del Capital Abeja 2021 registraron ventas al cierre del año 2022, por un total de 4.306 millones de pesos y, un 20% generó 709 nuevos empleos formales para la economía. Por lo tanto, la inversión para este año de más de 5.300 millones de pesos para ambos programas que beneficiará a 1.149 mujeres es una inversión pública productiva vital para formalización de empresarias y escalamiento futuro, aporte a la independencia económica y a la creación de trabajo decente, cierre de brechas de género, como también efectos positivos para la productividad y valor agregado para la economía chilena”.



Finalmente, la subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Luz Vidal Huiriqueo, celebró el inicio de las postulaciones, resaltando que “como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género estamos comprometidas con seguir avanzando en la promoción de la autonomía económica de las mujeres, ya que es un pilar fundamental para la erradicación de la violencia y un camino donde debemos seguir avanzando, para una sociedad sin discriminaciones de género”. Además, la autoridad ministerial destacó la nueva iniciativa de Sercotec, Capital Pioneras, enfatizando en que es fundamental la incorporación del enfoque de género en las políticas de fomento productivo, “así como fomentar la inserción laboral de mujeres en industrias tradicionalmente masculinizadas, contribuyendo al aumento de participación de mujeres sólo así podemos avanzar a una sociedad más justa, que otorgue trabajo decente a las mujeres y un crecimiento económico con igualdad de derechos”.



Para postular a las convocatorias las emprendedoras deben seguir los siguientes pasos:

⦁ Registrarse como usuaria en ⦁ www.sercotec.cl

⦁ Descargar y leer detenidamente las bases y anexos de la convocatoria.

⦁ Completar y enviar el formulario de postulación, video de presentación y los documentos requeridos, verificando que cumplan con el formato y contenido solicitados, en el plazo establecido.