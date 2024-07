CECOSF SANDRA VARGAS REANUDÓ SUS ATENCIONES EN NUEVAS DEPENDENCIAS

​Con un total de 22 profesionales y con las mismas prestaciones a las que se suma la dental, esta mañana el Centro Comunitario de Salud Familiar (Cecosf) Sandra Vargas, reanudó sus atenciones en las instalaciones del Centro de Salud Comunal (ex Cesfam Thomas Fenton), ubicado en Vicente Pérez Barría 0762.

Respecto a los traslados hacía el recinto de salud primaria, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, señaló que "está el bus y las vans, y tal como lo hemos informado, vamos a analizar cómo funcionan con sus horarios durante esta semana para luego, junto a las vecinas y vecinos, hacer todos los cambios que sean necesarios para poder facilitar las horas en este lugar", explicó la autoridad local.





En cuanto a las atenciones, el jefe del Área Salud de la Cormupa, Pedro Jofré, informó que el recinto de salud funcionará bajo el mismo horario, de 8:00 a 20:00 horas. "El Cecosf mantendrá sus mismas prestaciones, la diferencia es que se agrega el apoyo dental, que es algo con lo que no contaba en sus anteriores instalaciones porque no había espacio, y aquí con el proyecto que se está realizando, nosotros tenemos disponible un sillón que comenzará a operar para la primera o segunda semana de agosto". Respecto a las entregas de medicamentos y alimentos, el profesional informó que estas se realizarán los viernes de 14:00 a 16:00 horas, en la sede vecinal N.°53 Cardenal Raúl Silva Henríquez.





En relación al funcionamiento en las nuevas instalaciones, la secretaria de la Cormupa, Elena Blackwood, explicó que "aquí tenemos una población inscrita de un poco más de 7.000 usuarios, de los cuales se atienden permanentemente alrededor de 2.200 personas y tal como lo habíamos planificado, este recinto comenzó a funcionar hoy, nosotros iniciamos el proceso de traslado con una planificación que se fue cumpliendo desde mayo, cuando se produjo la crisis con la denuncia de las aguas servidas, así que estamos contentos de haber cumplido con los plazos, donde durante esta jornada los vecinos llegaron de forma normal, con algunos que se trasladaron de manera propia, otros en las vans que tenemos disponible y en el bus de acercamiento que dispuso el Municipio", indicó la funcionaria municipal, quien añadió que "todo ha funcionado de manera normal, los usuarios han podido ser atendidos, se han tomado las muestras y todo está funcionando como lo teníamos planificado".

Para concluir, el alcalde Radonich se refirió a la situación sanitaria que afecta a los alrededores del sitio del Cecosf Sandra Vargas. "Aquí hay un tema de fondo, que es el de erradicar estas tomas que se armaron de forma organizada en 2016, este es un tema que ya es grave, el traslado no fue fácil y uno en la vida tiene que ser responsable, esto no es una cuestión de aplausos, hay un tema sanitario, si hubiese habido un kiosko en ese lugar lo hubieran clausurado de inmediato", remarcó el jefe comunal, quien agregó que "estamos a la espera de la respuesta a las denuncias que realizamos a Salud, extrañamente aún no la tenemos, por lo tanto, fuimos responsables de la mano de la Confusam".







