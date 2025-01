“CHILE SIEMPRE HA TENIDO UNA VOCACIÓN ANTÁRTICA”: MAISA ROJAS Y LOS DESAFÍOS MEDIOAMBIENTALES DEL HISTÓRICO VIAJE AL POLO SUR

En el marco de la Operación Estrella Polar III, el Presidente Gabriel Boric realizó un inédito viaje al Polo Sur, que lo convirtió en el primer mandatario latinoamericano en llegar a la zona más remota del hemisferio sur. Al viaje, lo acompañaron las ministras de Defensa, Maya Fernández, y de Medio Ambiente, Maisa Rojas, además de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente.

En Clima de Cambio, de Radio Pauta, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas aborda los objetivos y la experiencia única del viaje con el Presidente al Polo Sur.

“Me tuvieron que dar oxígeno porque me apuné“: Maisa Rojas y su experiencia en el viaje a la Antártica

36 horas duro el vuelo a la Antártica, organizado por la Fuerza Aérea de Chile. Se dio inicio a la travesía el jueves en aeropuerto de Santiago hacia la Base Aérea Chabunco, ubicada en Punta Arenas. La comitiva continuó desde la Región de Magallanes hacia la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión, lugar en donde arribaron en un avión Hércules. Recién, desde ese punto, tomaron dos aviones Twin Otter y dos helicópteros Black Hawk para terminar el último tramo del viaje, correspondiente al traslado hacia la Base Amundsen-Scott, ubicada en el Polo Sur.

Desde su experiencia personal, la ministra Rojas confesó que para ella “fue un viaje físicamente bien rudo y exigente, muchas horas en distintas naves y 6 horas en un helicóptero que no está cerrado (…) en algún minuto me tuvieron que dar oxígeno porque me apuné“.

Si bien, las temperaturas en la Antártica bordeaban los 25°C bajo cero, Rojas destacó el paisaje de kilómetros de blanco, bajo un potente sol en un cielo azul y solo con la sombra del helicóptero “fue una maravillosa experiencia y de una de las cosas que no se repiten en la vida”, contó.

“Chile siempre ha tenido una vocación Antártica”: ministra Maisa Rojas y los desafíos medioambientales que abordaron en el histórico viaje al Polo Sur

Fueron tres los desafíos medioambientales en este viaje histórico del Gobierno: diplomáticos, científicos y medioambientales. Los tres, se entrelazan directamente, sin embargo, la gran bandera en la operación fue reforzar la relación con el Polo Sur y fortalecer los valores del tratado de la Antártica, que nuestro país firmó en 1959.

“Chile siempre ha tenido una vocación Antártica, muchos años de presencia permanente“, aseguró la ministra.

El continente de la Antártica está protegida pero sus mares no, lo que da lugar a uno de los principales problemas de la región: la pesca ilegal. Barcos chinos y noruegos se encallan en las aguas del océano ártico para pescar krill, una especie clave en los ecosistemas antárticos.

La ministra Maisa Rojas aseguró que el Gobierno está proponiendo hace años “un área protegida marina” ya que está dentro de los principios del acuerdo “Chile promueve el resguardar estas aguas prístinas alrededor de Antártica”. Sin embargo, asegura que si bien “nosotros estamos comprometidos con la protección, estos problemas no hay manera de resolverlos solos”.

El Gobierno y su lucha contra el carbono negro

Al llegar al territorio, la comitiva realizó una visita guiada a las instalaciones de la base estadounidense y en este lugar se creo el espacio para que el equipo de científicos del Instituto Antártico Chileno (Inach) realizara trabajo de investigación con el apoyo del personal de la Estación, otro punto clave del viaje.

El carbono negro es un contaminante que se deposita en la nieve de la Antártica lo que acelera su derretimiento contribuyendo al calentamiento global y en la Operación Estrella Polar III, el equipo de científicos tuvieron “la oportunidad de hacer una transecta completa, desde la península hasta el polo, para analizar esos datos. Entendiendo que tenemos un compromiso legal de disminución de ese contaminante”.

Es decir, los científicos tomo muestras del carbono negro para analizar sus impurezas, llevándolas en estado congelado a los laboratorios del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile.

