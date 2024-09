CONCEJAL GERMAN FLORES MORA Y LA SEGURIDAD EN PUNTA ARENAS "PREVENGAMOS, NO NOS QUEDEMOS CON LAS ESTADISTICAS"

​Esta mañana, en el programa “Buenos días región” de Polar Comunicaciones, el concejal Germán Flores Mora abordó la necesidad de fortalecer el control de los listados de pasajeros de las líneas aéreas, con el objetivo de mejorar las medidas preventivas de seguridad en la región de Magallanes. Según Flores, el proyecto debe permitir que las fuerzas policiales actúen de manera anticipada ante cualquier pasajero que tenga antecedentes relacionados con delitos, reduciendo así riesgos potenciales. El concejal enfatizó que Punta Arenas cuenta con la quinta cárcel del país con más población extranjera, lo que refleja una situación que podría agravarse si no se toman medidas preventivas. “Si no tomamos cartas hoy día, la situación se nos puede complicar. Prevengamos, no nos quedemos con las estadísticas”, expresó durante su intervención. Flores también destacó el rol pionero de Pedro Muñoz en la creación del feriado regional en Magallanes y Chiloé, como ejemplo de cómo la región ha sabido liderar proyectos de impacto local.



Puedes ver la entrevista aquí:

​



​