CUENTACUENTOS ACERCAN A NIÑOS Y NIÑAS DE PUNTA ARENAS A LA ANTÁRTICA

En el marco de la Conferencia Abierta y la reunión de delegados del Comité Científico de Investigación Antártica (SCAR), eventos que reúnen a cientos de científicos y científicas de todo el mundo en nuestro país, se están llevando a cabo diversas actividades con la comunidad tanto en Pucón como en Punta Arenas. Estas iniciativas destacan la relevancia de la Antártica para nuestro territorio, especialmente para la región austral.







Dentro de este contexto, este jueves 22 se realizó la primera función de narración oral de cuentos antárticos con más de cincuenta escolares de distintas comunidades educativas, interpretada por la Agrupación Cuentera Austral, quienes llevaron a la oralidad seis de los doce cuentos ganadores del concurso escolar "Jóvenes Talentos de Magallanes: El Continente Blanco".







La actividad fue posible por la alianza educativa de Fundación Teraike y el Instituto Antártico Chileno (INACH) y busca acercar a los y las estudiantes aprendizajes sobre Antártica y temas de relevancia internacional en torno a ella como su cuidado y conservación, los efectos del cambio climático, la flora y la fauna, las expediciones antárticas y principalmente la conciencia de habitar en la principal puerta de entrada del continente antártico a nivel mundial.







Alonso Villa estudiante de la Escuela Arturo Prat, quien ganó el concurso con su relato sobre las hazañas del explorador Alejo Contreras, estuvo presente en la función y expresó su emoción: "Me pareció hermoso, me encantó el esfuerzo que pusieron las cuenteras para narrar mi cuento, y estoy muy feliz de que otros niños hayan podido escuchar lo que escribí. Este cuento se me ocurrió gracias a mi profesora de lenguaje (Andreína Jiménez), que me dio algunas ideas, y me decidí por Alejo Contreras porque su vida me pareció fascinante".







También Julieta Vásquez Violich, alumna de sexto básico en el Colegio Británico pudo presenciar hoy la narración oral de su cuento "Andino, un pingüino de verdad", lo que resultó ser muy grato para ella: "Me gustó cómo narraron mi cuento, fue muy bonito con las imágenes que escogieron. Además, me encantó que me acompañaran mis amigas, algunos compañeros y mi miss. Nunca imaginé que podría ganar este concurso. Mi cuento surgió mientras buscaba ideas y pensé en el afecto que los humanos sienten por el mundo y, especialmente por la Antártica", comentó.







Este viernes se llevará a cabo la segunda función de narraciones, exclusiva para comunidades educativas, y el día sábado 24 de agosto se llevará a cabo la tercera y última función gratuita abierta a toda la comunidad magallánica a las 12.00 horas, en las dependencias de INACH en Plaza Muñoz Gamero 1055.







"Invitamos a todas las familias a participar de esta oportunidad de conocer más sobre el continente Antártico a través de los ojos de los niños y niñas de nuestra región", expresó Victoria Vega, coordinadora de Educación de Fundación Teraike.







Por su parte, la jefa de Comunicaciones y Educación del INACH, Andrea Peña, expresó que: "ver a niños y niñas de nuestra región que se han inspirado en Antártica para soñar y narrar historias fascinantes nos emociona profundamente. Poder observar, además, que esas historias siendo compartidas con sus compañeros y compañeras hace que todos sintamos a ese territorio un poco más cerca".







De igual manera, entre el lunes 26 y el viernes 30, la sala de exposiciones de ZonAustral, junto a la pista de patinaje, albergará la muestra de los cuentos e ilustraciones ganadores de este concurso. Estas obras, creadas por niños y niñas de la región, formarán parte de un libro de distribución gratuita que se lanzará en octubre y que refleja la visión infantil sobre la Antártica.





​



​



​



​