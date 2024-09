DEBEMOS VOLVER CON PROMOCION Y MAS SERVICIOS EN TURISMO

​Junto con iniciar la celebración del día Mundial del Turismo, cuyo lema del 2024 es “Turismo y Paz”, para este 27 de septiembre, el candidato a Gobernador Regional José Pepe Barría aprovechó de recordar sus propuestas para la industria del turismo en Magallanes, insistiendo en recuperar el tiempo perdido en la promoción turística que desde la pandemia se dejó de hacer. “Es urgente volver a invertir recursos públicos en la promoción de nuestro destino turístico y apoyar el esfuerzo que hace el sector privado, porque es una de las actividades económicas que generan más empleo. La demora en reactivar la promoción puede causar una baja difícil de recuperar”, inició el ingeniero José Barría al recibir la noticia que recién esta semana el Gobernador ingresó al CORE un programa por 4.500 millones de pesos, para su análisis.



José Barría, quien participó del acuerdo como Consejero Regional para lograr el primer Programa de Promoción Turística de la Patagonia, insistió en la necesidad de que el Estado y el Gobierno Regional aporten recursos para la promoción del turismo y “no a través de una ley que agregue más impuestos a la actividad hotelera, cuando existe además mucha informalidad que no paga ni IVA”.



En cuanto a los proyectos y propuestas que ha presentado el candidato en su Programa de Gobierno, se destaca el desarrollo del turismo MICE. “El turismo de convenciones es una industria con una enorme cantidad de eventos mensuales, el país ya lo está haciendo y si en Magallanes construimos un Arena – Centro Convenciones nos podemos instalar como una de las ofertas más atractivas para convenciones internacionales, en cualquier época del año, invierno y con la oportunidad de visitar la región antes y post convención”, explicó el candidato Barría.



La propuesta contempla que el Arena – Centro de Convenciones se construya con recursos públicos, con un tamaño de al menos 3.000 convencionistas, y luego concesionarlo al sector privado para que genere eventos y espectáculos.



Mejorar la Experiencia de nuestro destino



Varias de las propuestas del Programa de Trabajo de la “Unidad por el Progreso” van en la dirección de fortalecer el desarrollo del turismo regional. “Tenemos contemplado la construcción de infraestructura pública y caminos para el turismo, un programa para la artesanía con manos locales y una academia pública de idiomas. La capacitación del recurso humano en el turismo es clave para mejorar el servicio, y junto con ello impulsar el turismo social y que los magallánicos conozcan nuestras bellezas turísticas”, aseveró José Barría.



“Si ponemos al turismo al centro, como una de las actividades económicas con mayor efecto multiplicador y crecimiento, necesitamos que varios complementos del turismo aporten a mejorar la experiencia de los turistas. La gastronomía y artesanía local requieren de más apoyo, la cultura y el desarrollo de la industria del entertainment, si la diversión es parte del turismo y aquí estamos muy atrasados”, agregó Barría.

“Sin duda que la situación de seguridad pública es otro factor que el turista valora y nosotros en Magallanes tenemos que recuperar para volver a ofrecer al turista la condición de que aquí puede andar tranquilo. Para ello, invertiremos lo que sea necesario para frenar el ingreso de droga y eliminar la delincuencia” continuó exponiendo el candidato a gobernador.



Finalmente, en cuanto a otros productos para potenciar el turismo, agregó que es vital desarrollar Pampa Guanaco como puerta de acceso al turismo del sur de Tierra del Fuego, dotar de toda la infraestructura aeroportuaria en Puerto Williams para tener participación en el turismo antártico. Poner en valor y al servicio del turismo todos los Parques Nacionales que CONAF ha tenido congelados y en Ultima Esperanza generar más rutas turísticas, incluso hacia Campos de Hielo Sur. “Vamos a recuperar un antiguo proyecto que presentó el ex Alcalde Margoni, el Tren Turístico de Puerto Bories a Natales, y veremos como le agregamos un city tour al estilo de los Hop On Hop Off.



Invitamos a los magallánicos a apoyar nuestro turismo, artesanía y nuestra gastronomía.



Septiembre 2024

José Pepe Barría

Ing. Comercial – Auditor - MBA

Candidato a Gobernador Regional Magallanes