DESBORDAMIENTO EN CAPTACIÓN DEL VITAL ELEMENTO EN RÍO RÓBALO: EMERGENCIA POR CORTE GENERAL DE AGUA POTABLE EN PUERTO WILLIAMS ESCALA A COGRID PROVINCIAL

​Frente a la actual emergencia por el corte no programado de agua potable en Puerto Williams producto del desbordamiento en la captación de este vital elemento en el río Róbalo, autoridades locales determinaron escalar el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) a nivel provincial.



​La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, explicó que con esta decisión se podrán reforzar acciones en conjunto con organismos y autoridades regionales y locales, así como también adquirir recursos financieros y logísticos para enfrentar esta situación que ha evidenciado una crecida anormal de esta fuente de agua producto del deshielo y las intensas precipitaciones ocurridas desde la madrugada pasada.



​La máxima autoridad provincial detalló que tras el escalamiento del Cogrid comunal al provincial, la institución que encabeza ha enviado un informe a la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), para solicitar acciones como el traslado de 400 metros cúbicos de agua apta para el consumo humano desde Punta Arenas hasta Puerto Williams. Actualmente, la capital provincial cuenta con 280 mil litros de agua, que significa una autonomía de aproximadamente tres días, los que están siendo distribuidos por camiones aljibes de la Municipalidad de Cabo de Hornos y la Primera Compañía de Bomberos "Arturo Prat".



​"Hacemos un llamado a la comunidad para poder hacer una buena administración del agua que se va a ir entregando, tanto para el consumo como para el tema sanitario. Les pedimos a los vecinos y vecinas que tienen que restringir el uso del agua. Ojalá puedan contar con recipientes para poder abastecerse en el momento que pasen los camiones (...). Vamos a genera mesas de Cogrid para poder reunirnos y también informaremos a la comunidad el monitoreo que vamos a tener en los siguientes días", enfatizó la delegada Muñoz, quien manifestó que hasta el momento no hay antecedentes de damnificados por el aumento en los caudales de los ríos de Isla Navarino.



​A través de un reciente informe, Senapred declaró emergencia en la comuna de Cabo de Hornos desde esta fecha y hasta que las condiciones así lo ameriten. Especialmente, debido a que, además del rebalse en la captación, el sistema de agua potable se encuentra obstruido ante la cantidad de troncos arrastrados por el río Róbalo. Todo ello, ha alterado el normal funcionamiento de recintos educacionales, hospitales, Carabineros, Bomberos, servicios públicos, entre otros, afectando a 1.862 habitantes.



​De acuerdo a la delegada Muñoz, el aumento en el caudal del río Róbalo, especialmente en la captación de agua potable –ubicada en las faldas del cerro La Bandera-, "ha generado el rebalse de esta zona, donde ha traído sedimentos, troncos y árboles, así que eso ha sido complejo para hacer la limpieza". Ante el pronto arribo de técnicos de la empresa Aguas Magallanes, la autoridad espera "poder ir evaluando la situación con respecto a la bocatoma y también con respecto al abastecimiento de agua a la comuna".



​Desde el inicio de la emergencia, a primeras horas de esta mañana, la máxima autoridad provincial recorrió sectores como Villa Ukika y la ribera de su homónimo río, además de la ruta hacia Huertos Familiares, para inspeccionar el aumento en el caudal y conocer las condiciones en que se encontraban vecinas y vecinos. Asimismo, vehículos de la Dirección Regional de Vialidad inspeccionaron las vertientes ubicadas en las rutas hacia Puerto Navarino y Caleta Eugenia. Frente a esto último, la delegada manifestó que "la empresa contratista va a tener que acercarse y va a tener que hacer acciones de limpieza, especialmente de alcantarillado".



​Cabe recordar que producto de las precipitaciones iniciadas en la madrugada del martes, Senapred declaró Alerta Verde Temprana Preventiva para la comuna de Cabo de Hornos. El organismo informó que hasta la tarde del miércoles 15 de mayo se esperan precipitaciones normales a moderadas de entre 20 y 25 milímetros, con una isoterma cero entre los 1.000 y 1.600 metros sobre el nivel del mar. Asimismo, según el último pronóstico público del Centro Meteorológico Regional Austral, se espera que los chubascos continúen hasta la tarde de este jueves 16.



​Debido a esta emergencia, Aguas Magallanes informó el corte no programado en toda la localidad de Puerto Williams hasta por lo menos las 20:00 horas de mañana miércoles 15 de mayo, debido a que las condiciones del río no permiten producir agua potable. La empresa informó que debió detener de forma inmediata la producción de este elemento en su planta, ubicada a dos kilómetros de la captación. "Dada la incertidumbre de cómo evolucionará la situación en las próximas horas, y con el objeto de asegurar las reservas disponibles actualmente, éstas serán utilizadas para abastecer a la población mediante camiones aljibes, de forma de contener la emergencia hasta que se consiga recuperar la operación del sistema", detalló la compañía mediante un comunicado.



​En el transcurso de esta jornada, mientras la emergencia estuvo bajo Cogrid comunal, autoridades sostuvieron reuniones de coordinación en dependencias de la Municipalidad de Cabo de Hornos. Maquinarias de dicha institución trabajaron en la limpieza en la ruta y sectores aledaños a la captación de agua potable siniestrada.

