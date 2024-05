DIPUTADO MATHESON PROPONE URGENTES MEDIDAS TRAS ALZA HISTÓRICA EN LOS PRECIOS DE LAS BENCINAS EN MAGALLANES

​Nuevamente un duro golpe sufren nuestros bolsillos en la Región de Magallanes. Ayer se concretó el alza de hasta 32 pesos en los precios de las bencinas, lo que encarece mucho más el costo de la vida en la alejada zona y esto se suma a los recientes datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que señala que hay más de 7 mil personas sin trabajo en nuestra zona..



Por ello, el diputado Christian Matheson se mostró preocupado e instó al Gobierno a aclarar en qué se invierten los fondos espejos del Transantiago en la Región de Magallanes. "Creo que sería fundamental que se nos aclare en qué se están invirtiendo esas supuestas millonarias cifras de los fondos espejo del Transantiago, ya que en nuestra región tenemos necesidades urgentes que no están siendo resueltas", dijo el parlamentario.



Además, agregó que "sería fundamental que esos dineros se inviertan en subvencionar la instalación de equipos a gas en los automóviles particulares, para que así disminuya el alto costo que tienen nuestros habitantes en desplazarse".



Matheson, insistió en que las autoridades deben aclarar las cifras de los fondos espejos: "Nadie sabe cuántos recursos de estos debieran llegar o llegan a la región. Y no son cifras menores, pero nadie nos dice tampoco en qué se están invirtiendo y si eso va o no en beneficio de las verdaderas necesidades de nuestra gente".



El diputado magallánico instó a que el Gobierno, de no acoger esta petición, elimine el Impuesto Específico a los Combustibles, lo que contribuiría notoriamente a pagar un costo menor en las bencinas, ya que la carga tributaria corresponde al 45,9% del precio de venta del litro de gasolina de 93 octanos, la más utilizada por los vehículos que transitan por la Región de Magallanes.