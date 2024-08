DIRIGENTE SOCIAL Y GREMIAL JAIME COSME REINGRESARÁ DOCUMENTO QUE ACREDITA QUE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS PARA SER CANDIDATO E INTEGRAR EL CONSEJO REGIONAL

Luego que el Servicio Electoral, Servel, informará que, por el momento, se ha rechazado la declaración de la candidatura del dirigente social y gremial Jaime Cosme Ormeño, argumentando que no se cumpliría con el requisito del artículo 31 de la ley 19.175, esto es “no acreditar haber cursado enseñanza medio o su equivalente”, Cosme anunció que procederá a realizar el trámite correspondiente a fin que se reconsideré el error, por cuanto en el proceso administrativo de inscripción o declaración de la candidatura se remitieron todos los documentos requeridos.

“Junto al equipo que acompaña nuestra candidatura efectuaremos la reclamación correspondiente, haciendo uso de los derechos que nos entrega la ley y que para estos efectos y que se fija entre el 11 y 15 de agosto del presente, para así subsanar una situación administrativa, “por cuanto he procurado cumplir no solo con los requisitos legales para poder, en primer lugar para inscribir la candidatura y participar para que sea la voluntad popular la que me respalde y ser consejero regional por la Provincia de Magallanes.”

Agradezco la preocupación, llamados y mensajes de apoyo recibidos y que se han que han generado por esta situación. Tengo la tranquilidad y plena confianza que nuestra candidatura estará en la papeleta del próximo mes de octubre para representar a los vecinos y vecinas de Magallanes en el Consejo Regional.

</div>