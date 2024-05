EFECTO COLECTIVO PREMIA PROYECTOS QUE LLEVARÁN INNOVACIÓN EDUCATIVA A 13 REGIONES DE CHILE

​Tras una rigurosa selección entre 119 iniciativas participantes, se dieron a conocer los ocho proyectos ganadores del Fondo Efecto Colectivo. Esta iniciativa, impulsada por la Fundación Reimagina con el apoyo de BHP Foundation, tiene como propósito promover y escalar las innovaciones educativas probadas para impulsar una transformación en la educación pública a nivel nacional.

La gran final se desarrolló en TVN, instancia en la que formaron parte 13 proyectos finalistas que sortearon con éxito las distintas etapas del proceso en el que fueron preseleccionados 119 iniciativas, para las cuales se unieron más de 250 organizaciones.

Ana María Raad, directora de la Fundación Reimagina, junto con resaltar la convocatoria que tuvo el fondo, expresó su satisfacción por la participación de iniciativas provenientes de diferentes zonas del país. “Hemos tenido la oportunidad de observar iniciativas transformadoras que buscan desarrollar e impactar los aprendizajes necesarios en los estudiantes a corto y largo plazo. Ese es el propósito de Efecto Colectivo, contribuir al desarrollo y logro de aprendizajes relevantes e integrales en los niños, niñas y adolescentes”.

Por su parte, Alejandra Garcés, directora del Programa País Chile de BHP Foundation, destacó la calidad de los proyectos que fueron parte del Fondo Efecto Colectivo y comentó que “esta premiación es el resultado de un largo proceso que se inició hace más de un año, cuando junto a Fundación Reimagina comenzamos a co-diseñar un proyecto para abordar los desafíos de la educación en Chile con una mirada sistémica y colaborativa. Los ganadores del Fondo Efecto Colectivo no trabajarán cada uno por su lado, sino que su impacto se potenciará a través del trabajo colectivo y en red, generando indicadores comunes que contribuyan a impulsar cambios profundos y necesarios".

Pitch Final y ganadores

Tras la deliberación del Pitch Final, el comité evaluador dio a conocer los nombres de los ocho proyectos ganadores que impactarán y beneficiarán a 7.912 docentes y directivos y a 73.121 estudiantes de la educación pública del país, facilitando que desarrollen habilidades para abordar creativamente los retos presentes y futuros.

1.-UnlimitED: Construyendo en red colegios sin límites, cuya base es aumentar el aprendizaje fundamental de todos los estudiantes del territorio, generando principalmente dos cosas. Uno, redes y dos, procesos de mejora continua, de Fundación Enseña Chile junto a Pulso Escolar (regiones de Antofagasta, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes).

2.-Puentes Educativos TP, que busca que los liceos técnico-profesionales en zonas rurales suelen también ser centros comunitarios, de ahí que el objetivo del proyecto sea fortalecerlos como ese eje de desarrollo social y educativo, de Fundación Grupo 99 junto a ONG Canales y Co Crecer (regiones de La Araucanía y Los Ríos).



3.-Proyecto Aprender, iniciativa que apunta a transformar las escuelas en el lugar donde los estudiantes quieren estar. Para ello, se desarrollaron capacidades en los docentes para que mediante una pedagogía activa basada en el Design Thinking y el Aprendizaje Basado en Proyectos, de Fundación Educacional Proyecto Aprender con Fundación Ulmo (regiones Los Ríos y Los Lagos).



4.-Modelo Pionero. Transformando la educación en el Valle del Aconcagua, iniciativa que busca contribuir a que los estudiantes fortalezcan sus aprendizajes, pero sobre todo sus habilidades socioemocionales y del siglo XXI, de modo que puedan ser agentes de cambio, de la Fundación Anglo American junto a Corporación Tu Clase Tu País (Región de Valparaíso).



5.-Teatro en la Educación – TELE, proyecto que inserta la asignatura de artes escénicas al currículo escolar, complementado con otros componentes que enriquecen la experiencia como la salida pedagógica al teatro, los proyectos interdisciplinarios, la indagación del entorno, el trabajo en dupla docente, de Fundación Festival Internacional Teatro a Mil con La Balanza (regiones de Antofagasta, Metropolitana y BioBío).

6.-Aprendizaje Socioemocional: implementación y evaluación, iniciativa que lleva 5 años de trabajo impulsando el desarrollo socioemocional con una metodología lúdica y que fortalece los vínculos, lo cual han permitido tener una alta satisfacción y percepción de impacto en más de 160 escuelas, de la Fundación Trabün con First Impact (regiones Libertador Bernardo O’Higgins y Bío Bío).



7.-Ecosistemas Territoriales de Bienestar, cuyo principal foco es fortalecer el bienestar socioemocional de niños en contextos de vulnerabilidad y multiculturalidad en las regiones de Ñuble y La Araucanía, de Fundación Kiri en colaboración con Grupo Educativo NeuroUC, Fundación Mustakis y Fundación Impúlsate (regiones de La Araucanía y Ñuble).



8.-Fortalezas del Carácter Astoreca en la Patagonia, es una propuesta de formación del carácter de los estudiantes de pre kínder a 4° medio, educando el carácter a través del desarrollo de fortalezas, de la Fundación Social Astoreca con KommPakt, Comunicación en Educación y Fundación Cuenca Viva (regiones de Los Lagos y Aysén).

Próximos pasos

Durante el segundo semestre los ocho ganadores del Fondo Efecto Colectivo comenzarán un trabajo de aceleración que se extenderá por cuatro meses y que tendrá los siguientes focos: diseñar el trabajo colaborativo del impacto colectivo que se quiere construir entre todos, entendiendo que son proyectos individualmente muy potentes; definición de las rutas de escalamiento de los proyectos; y en materia de sostenibilidad, generar narrativas basadas en evidencia para asegurar que “se mueve la aguja” en educación pública.