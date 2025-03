ESCRITOR Y ABOGADO BRITÁNICO PRESENTARÁ LIBRO SOBRE EL CRIMINAL NAZI WALTHER RAUFF Y SU RELACIÓN CON LA DICTADURA MILITAR

Con actividades en Punta Arenas y Porvenir se presentará en Magallanes el libro "Calle Londres 38. Dos casos de impunidad: Pinochet en Inglaterra y un nazi en la Patagonia" del abogado y escritor Philippe Sands, editado por la editorial Anagrama con traducción de Francisco J. Ramos Mena y Juan Manuel Salmerón Arjona.

En esta obra el autor explora la relación entre Augusto Pinochet y Walther Rauff, oficial de las SS alemanas que tras huir de Europa encontró refugio en Punta Arenas y Porvenir Es la historia de un viaje personal en busca de los orígenes y las consecuencias de esa relación, un camino donde la historia, la política y la literatura se entrecruzan para acabar componiendo un complejo rompecabezas. Basándose en documentos, archivos, testimonios y conversaciones, el autor busca desvelar la escalofriante realidad oculta tras las vidas de dos hombres y sus destinos, que convergen en el número 38 de la calle Londres de Santiago: una doble historia de asesinatos en masa y un inquietante vínculo entre las atrocidades del pasado y las de nuestros días.

Philippe Sands (Londres, 1960) es escritor, abogado y profesor de Derecho Internacional en el University College de Londres. Ha intervenido en destacados juicios internacionales celebrados en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entre los casos en los que ha participado destacan el juicio al dictador chileno Augusto Pinochet, los crímenes de guerra en Yugoslavia, el genocidio de Ruanda, la invasión de Irak, las torturas de la prisión de Guantánamo y las disputas en torno al archipiélago de Chagos, entre otros. Es autor de los ensayos "Lawless World", sobre la ilegalidad de la guerra de Irak, y "Torture Team", sobre el uso de la tortura por parte de la administración Bush. Es colaborador habitual de publicaciones como Financial Times, The Guardian, The New York Review of Books y Vanity Fair, y comentarista de la CNN, la MSNBC y el BBC World Service. En la editorial Anagrama ha publicado los libros "Calle Este-Oeste", "Ruta de escape", "La última colonia" y participó en el volumen colectivo "Exploradores, soñadores y ladrones".

Philippe Sands visitará Chile entre el 3 y el 8 de abril para presentar su libro en las ciudades de Santiago, Punta Arenas, Porvenir y Valparaíso. Posteriormente el autor presentará su libro en Buenos Aires, Argentina, y a fines de mes estará de visita en Barcelona, España. La primera presentación de Calle Londres 38 en Santiago de Chile será en el auditorio de la Biblioteca Nicanor Parra de la Universidad Diego Portales (Vergara 324), el jueves 3 de abril a las 19 h, en conversación con la periodista Paula Escobar. Al día siguiente, viernes 4 de abril, Philippe Sands viajará a Punta Arenas, para presentar su libro a las 19:00 hrs. en el Salón Gabriela Mistral de la Seremi de Educación (Ignacio Carrera Pinto 1259).

Y el sábado 5 de abril a las 16:00 hrs. lo presentará en Porvenir, en el Museo Municipal Fernando Cordero Rusque (Jorge Schythe 71). En ambas ocasiones el autor conversará con Rodrigo Rojas Bollo, académico de la Universidad Diego Portales. Estas actividades se han organizado en conjunto con la Universidad de Magallanes y el Festival de Poesía y Ciencia del Estrecho de Magallanes Acrux, contando con el apoyo de la SECREDUC, la Seremi de las Culturas, las Artes y los Patrimonios y la Ilustre Municipalidad de Porvenir y su Unidad de Cultura. Las presentaciones en Punta Arenas y Porvenir tienen entrada liberada y la invitación extensiva a toda la comunidad magallánica.

​