ESTUDIO INTERNACIONAL REVELA NUEVAS DINÁMICAS DE SUBDUCCIÓN EN LA PENÍNSULA ANTÁRTICA

Un equipo internacional que lideró el geólogo chileno Joaquín Bastías-Silva (Universidad Santo Tomás), publicó recientemente un estudio en la revista Communications Earth & Environment que arroja nuevas luces sobre los procesos de subducción que ocurren en el planeta y principalmente en la Antártica.

Las subducciones son procesos en los que una placa tectónica se hunde bajo otra, algo bien conocido en Chile, ya que el choque entre la placa Sudamericana y las placas de Nazca y Antártica están detrás de terremotos, erupciones volcánicas y la creación de los yacimientos de cobre, pilar fundamental de la economía nacional.

La investigación perteneciente al Programa Nacional de Ciencia Antártica (Procien) se basa en los análisis de las composiciones isotópicas de los magmas producidos en las zonas de subducción. Utilizando técnicas avanzadas de geoquímica, geocronología e isotopía, el equipo logró reconstruir la historia magmática de la península Antártica en los últimos 250 millones de años (desde el Mesozoico hasta el Cenozoico), proporcionando una visión sin precedentes de los procesos que han dado forma al Continente Helado.

El equipo de investigadores buscaba confirmar si las tendencias observadas en Los Andes, el suroeste de Estados Unidos y el Tíbet se repetían también en la península Antártica. Sin embargo, descubrieron que la Antártica presenta condiciones únicas.

Bastías-Silva explica que, a diferencia de otros arcos continentales, no existe una asociación clara entre la composición isotópica de los magmas y su distribución espacial en la península Antártica, como se ha descrito en otras zonas de subducción. "En otras regiones, la composición isotópica varía con la distancia al margen continental pero eso no ocurre en la península Antártica, lo que nos abre muchas preguntas sobre los mecanismos subyacentes", menciona.

Mientras que en los arcos cordilleranos se observa una tendencia entre las composiciones isotópicas y la distancia de estos magmas hasta el margen del continente, este patrón no se observa con claridad en la península Antártica. En cambio, los magmas evolucionan con el tiempo, independientemente de su ubicación espacial.

Estos estudios se efectuaron gracias al apoyo durante las Expediciones Científicas Antárticas (ECA) organizadas por el Instituto Antártico Chileno (INACH) durante los años 2015, 2016 y 2023, con la participación y colaboración de investigadores e investigadoras de Chile, Suiza, Inglaterra e Irlanda. El equipo interdisciplinario incluyó desde estudiantes hasta académicos, destacando la colaboración y el esfuerzo conjunto para desarrollar esta investigación.

Antártica, un laboratorio geológico único

La península Antártica se presenta como un laboratorio natural único para realizar estudios geológicos, registrando una evolución continua desde el Triásico (hace 220 millones de años) hasta el Mioceno (hace 22 millones de años). Esto permite a los científicos y científicas estudiar un sistema de subducción a lo largo de 200 millones de años, proporcionando una perspectiva única de las dinámicas tectónicas.

Bastías-Silva y su equipo estudiaron y revisaron cómo evolucionó la subducción en la península Antártica. Esto ayuda a entender cómo se formó y cambió esta región a lo largo del tiempo. Además, encontraron que la composición de ciertos isótopos en las rocas puede revelar mucho sobre el movimiento de las placas tectónicas y la formación de nuevas capas de la Tierra.

Asimismo, la publicación "A temporal control on the isotopic compositions of the Antarctic Peninsula arc", de Joaquín Bastías Silva, Alex Burton-Johnson, David Chew, Teal Riley, Wuidad Jara y Massimo Chiaradia en Communications Earth & Environment, una revista de alto impacto, resalta la importancia y calidad del trabajo realizado por investigadores nacionales.

