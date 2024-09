EL FAMOSO MONSTRUO "FRANKENSTEIN" CAUSA ASOMBRO EN ÚLTIMA ESPERANZA

​"Frankenstein", el monstruo ficticio de la universalmente conocida novela homónima de la escritora británica Mary Shelley, continúa su paso por la región de Magallanes.



El mítico personaje, esta vez representado en formato de teatro de animación, bajo la magistral interpretación del actor, director y dramaturgo Jaime Lorca, cumplió funciones en las comunas de Natales y Torres del Paine, en el contexto de la gira que realiza por la región de Magallanes, gracias a una iniciativa de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y que contó con la colaboración de los municipios locales.



La obra, llevada a escena por la compañía Viajeinmóvil, conmovió y sorprendió al público natalino, que el reciente domingo llegó hasta la escuela Bernardo O'Higgins para disfrutar el espectáculo.



“Bueno, la verdad que igual fue un poco cruel en la parte donde discriminaban al monstruo por su apariencia y por ser feo. Pensaba que lo iban a atacar y eso, yo digo, que es así el mundo y no debería ser así”, comentó Amanda Farfán, de 10 años de edad, tras la función.



Mauricio Meza, uno de los más de doscientos espectadores que se deleitó con el montaje en la capital de la provincia de Última Esperanza, dijo que le pareció “excelente. La disfruté desde principio a fin. Me mantuvo, no solo a mí, sino a todos los espectadores atentos a las sorpresas, la alegría, el drama. También de todas las emociones que te transmite la obra. Estuvo estupendo”, recalcó.



La tarde de este lunes, ante una audiencia menor, pero no menos conmovida por la puesta en escena, el famoso monstruo logró la empatía del público en la villa Cerro Castillo. Niñas, niños, jóvenes y adultos conectaron con el personaje principal y el mensaje de la obra.



"Frankenstein", que pone en acción a un actor y a cinco marionetas, inició el recorrido por la región de Magallanes el miércoles pasado en la comuna de Timaukel. Luego se trasladó hasta Porvenir. Mientras que el viernes y sábado recientes -en dos actos- recibió los aplausos en la ciudad de Punta Arenas. El 4 de septiembre, concluirá el periplo por la zona austral, con una actuación en Puerto Williams.



Esta gira también incluye el componente formativo. Jaime Lorca, realizará talleres para interesados en la disciplina. En Puerto Natales, se efectuará este martes 3 de septiembre, a las 10.30 horas, en la escuela Juan Ladrillero. Mientras que en Punta Arenas, se llevará a cabo el jueves 5 de septiembre, a las 18.30 horas, en dependencias de la Asociación de Empleados Fiscales (ANEF), ubicada en calle Roca N° 931. Ambos espacios de perfeccionamiento son de acceso gratuito.