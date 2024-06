GRAVES DENUNCIAS SOBRE MALAS PRÁCTICAS Y ABUSOS EN SAR Y CESFAM DAMIANOVIC

Por medio de la presente se quiere visibilizar la precaria condición laboral de los funcionarios SAR y cesfam Damianovic y la seguidilla de acciones antiéticas y amorales y reñidas con la probidad en el ejercicio de la función publica, llevadas a cabo por las jefaturas MARCO GOMEZ ANDRADE, Coordinador SAR Damianovic, MACARENA NUÑEZ SUIL, Directora cesfam Damianovic y PEDRO JOFRE TABILO, Jefe Área Salud Municipal.



Actualmente debemos recurrir a estas instancias de denuncia anónima debido a inmenso temor que tenemos de ser desvinculados de un momento a otro como es la costumbre de estas personas que alineadas desvinculan funcionarios, reducen turnos y sancionan a conveniencia como forma de castigo y amedrentamiento.



Toda la información que será señalada a continuación es sabida por todos los funcionarios de cesfam y SAR Damianovic y fácilmente comprobable.



PRIMERO

El coordinador SAR Marco Gomez, es un funcionario bebedor problema con dependencia (BPCD), quien ha recibido intervención incluso en el mismo cesfam Damianovic donde desempeñaba funciones como enfermero, todo esto en total conocimiento de directora de cesfam y jefe de área.



Se encuentra en el cargo de coordinador por la relación sentimental que mantiene hasta el día de hoy con la directora de cesfam Damianovic Macarena Núñez, hecho conocido y visualizado por todos los funcionarios del cesfam, quienes los han visto besándose en eventos públicos del servicio. Quien le asigno ese puesto a dedo, sin cumplir con las mas mínimas capacidades técnicas que el cargo amerita. (como puede comprobarse revisando su curriculum)



Directora Macarena Nuñez hace continuo alarde frente a funcionarios mas cercanos que son de su agrado, su estrecha relación con Alcalde Claudio Radonich, situación que utiliza Enfermero Marco Gómez para hacer uso y abuso de su posición al igual que ella. Directora tiene múltiples acusaciones de maltrato laboral, hostigamiento y malas practicas, incluso algunas judicializadas, todo esto en conocimiento del jefe de área de salud Pedro Jofré, sin embargo, de manera incomprensible, no se toman medidas ante estas conductas repetitivas.







SEGUNDO

Marco Gómez, se dedica a matar perros y caballos con armas de fuego, los que faena clandestinamente en su parcela, de igual manera amenaza de muerte a personas por redes sociales, estos hechos ocurren los fines de semana donde este funcionario publico consume alcohol hasta la intoxicación. Esta situación esta denunciada a las autoridades por maltrato animal, porte y tenencia o tráfico de armas, amenazas de muerte, faenamiento clandestino y venta de carne no apta para el consumo humano.



TERCERO

Marco Gómez, asiste a trabajar constantemente con halito alcohólico y evidente vasodilatación facial y diaforesis., acostumbra a llenarse la boca con pastillas de menta para ocultar el aliento a alcohol.



De igual manera durante los fines de semana en donde debe estar ubicable, al ser el SAR un servicio de urgencia, este envía mensajes indescifrables y audios donde se aprecia su estado etílico. Este punto es tremendamente preocupante ya que se le deben solicitar instrucciones de funcionamiento del establecimiento y, una persona alcoholizada que instruye a trabajadores esta poniendo en juego la vida de los usuarios. (como puede comprobarse con audios y mensajes que confirman este grave hecho).



CUARTO

En el SAR, directora y coordinador ocultan nula capacitación de médicos en áreas criticas de reanimación, médicos con un mes de egreso deben atender pacientes críticos. A la fecha ya han fallecido usuarios por mal manejo, situación que se oculta a la opinión publica. (como puede comprobarse en los datos de atención de urgencia y curriculum de médicos)



QUINTO

Directora y coordinador ocultan documento de registro de asistencia SAR en visitas de inspección del trabajo, el cual nos obligan a firmar con horario de entrada y salida., de igual manera, nos hacen cumplir con turnos y funciones asignadas, además de obligarnos a capacitarnos usando horas de nuestro descanso y comprar las credenciales de identidad, nuevamente amenazándonos con desvinculaciones. Este hecho se contrapone con la información que se nos ha dado donde se nos dice que no tenemos ninguna relación contractual, por lo que no podemos exigir absolutamente nada y debemos agradecer nuestro sueldo. (como puede comprobarse en hojas de asistencia, planilla de turnos asignados, correos de obligación de realización de cursos).



SEXTO

Se desvinculan trabajadores según preferencias personales de directora de cesfam y Coordinador, sin realizar un proceso que justifique tales actos, quedando a total elección de estas personas las desvinculaciones, imponiendo un funcionamiento de “patrones de fundo”. Las desvinculaciones no son informadas ni siquiera por cordialidad ni consideración, llegando funcionarios incluso a trabajar sin saber que ya fueron desvinculados. (como puede comprobarse con la revisión de planilla de turnos asignados, revisión de denuncias, y correos donde se informan estas constantes situaciones).



SEPTIMO

Directora y coordinador ocultan y minimizan constantemente las agresiones entre funcionarios, y se remiten a amenazar que serán desvinculados sin existir ningún tipo de mediación o intervención conciliadora. Al contrario, a estas personas se les desvincula o se le reducen la cantidad de turnos a modo de castigo y amedrentamiento.



Existen varios hechos de connotación sexual, agresión verbal y física (dos médicos se pelearon a combos en box de atención en cesfam) que no han sido informados como corresponde. (comprobable con correos donde se informan estas constantes denuncias de agresiones y eventos adversos).



OCTAVO

Directora y coordinador ocultan procedimientos y eventos adversos como colocación de inyecciones con medicamentos equivocados, uso de suero fisiológico como placebo para engañar a usuarios, desecho de productos químicos vencidos en desagües de agua potable. (comprobable con revisión de datos de atención de urgencia y gran cantidad de medicamentos e insumos vencidos)



NOVENO

Jefe área salud, directora y coordinador obligan a funcionarios a trabajar sin seguridad inclusive ante agresiones físicas y amenazas de muerte a los funcionarios. Como hecho publico representativo, esta la agresión sufrida por funcionarios SAR donde en el mismo momento de la agresión y en presencia de Jefe de Área y directora de cesfam, Coordinador responde a la solicitud de mas seguridad para continuar las funciones: “Bueno hagan una lista de quienes no quieren trabajar y yo se la entrego al área” , siendo esto una clara amenaza de desvinculación, aún que lo único que solicitaban los funcionarios era mas seguridad, jamás como negativa a continuar su labor.



DECIMO

Coordinador aun estando en conocimiento, permite continuidad de malas atenciones, como inadecuadas categorizaciones de los usuarios donde incluso pacientes de 95 esperan mas de 3 horas, de igual forma no evalúan todos los parámetros vitales, las altas medicas son sin reevaluación enviando incluso pacientes con fiebre a sus casas, situación similar ocurre en el cesfam donde se sanciona a algunos funcionarios y otros no, de manera directa e injustificada y sin previo aviso por el no cierre de fichas. Evidenciando esto una conducta repetitiva de ambos servicios que dirigen estos funcionarios como oordinador y directora. (comprobable con revisión de datos de atención de urgencia y fichas clínicas de atención).









DECIMO PRIMERO

Funcionarios asisten a trabajar drogados y con halito alcohólico, en mas de una ocasión ha sentido el olor a marihuana por los pasillos, se ha visto a funcionarios administrando suero y medicamentos, para su malestar por consumo de alcohol, situación que directora y coordinador conocen y saben quienes son estos funcionarios de salud, hecho que también ocultan sin tomar las medidas necesarias.



DECIMO SEGUNDO

A los funcionarios a honorarios se les amedrenta constantemente de manera solapada por parte de directora, coordinador y jefe de área sobre que, en la eventualidad de una conformación de un sindicato de trabajadores independientes, estos quedarán marcados en el área de salud y no podrán encontrar mas trabajo, demostrando esto una clara amenaza y condicionamiento al desempeño laboral.



Finalmente exigimos que se investiguen estas continuas malas practicas de estos funcionarios que en su calidad de jefatura mal utilizan su cargo para generar un clima hostil y de temor entre quienes no son sus amigos o adherentes, perjudicando finalmente a los funcionarios que de buena fe desean realizar sus labores de la mejor manera posible, sin dejar de lado que estas conductas AFECTAN DIRECTAMENTE A LOS USUARIOS QUIENES CONFIAN Y PONEN SU SALUD Y VIDAS EN NUESTRAS MANOS. Apelamos que las autoridades no hagan oídos sordos a estas situaciones antes planteadas, las cuales la población usuaria y comunidad de Punta Arenas desconoce, pero que, en la eventualidad de que no se proceda en consecuencia deberá ser INFORMADA PÚBLICAMENTE.