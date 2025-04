“NO ME ESCUCHARON”: DENUNCIAN NEGLIGENCIA MÉDICA TRAS MUERTE DE RECIÉN NACIDA EN EL HOSPITAL DE MAGALLANES

Una presunta negligencia médica habría provocado la trágica muerte de la recién nacida Aurora en el Hospital Clínico de Magallanes. El hecho ocurrió el 29 de marzo, cuando su madre, Teresita Ruiz, con 40 semanas de embarazo, ingresó a urgencias tras experimentar contracciones intensas y la expulsión del tapón mucoso.

​



Pese a tener una cesárea programada para el 31, y ante la detección de bajo nivel de líquido amniótico, fue hospitalizada. Se inició la inducción del parto con una sonda Foley, que avanzó sin complicaciones. Sin embargo, “todo cambió con el cambio de turno”, relató la madre, denunciando que una matrona le administró oxitocina sin indicación médica.

​



“Yo gritaba de dolor, pedía ayuda, pero la matrona no me escuchó, solo me decía que tenía que pujar. Incluso apagó el ecógrafo para que yo no pudiera ver los latidos del bebé”, agregó.

​



Una ecografía posterior reveló signos de sufrimiento fetal, lo que llevó a una cesárea de urgencia. Durante la intervención se constató una ruptura uterina múltiple y que Aurora ya estaba parcialmente fuera del útero. “La trataron de reanimar durante 25 minutos, pero no respondió”, dijo Ruiz, quien aún espera respuestas claras y anunció que iniciará acciones legales.

​