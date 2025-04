MÉDICO DEL HOSPITAL DE PUNTA ARENAS COLABORÓ CON VACUNA CHILENA CONTRA EL CÁNCER

Marcos Ramírez, doctor en Ciencias Biomédicas y médico neurocirujano del Hospital Clínico de Punta Arenas, es uno de los muchos jóvenes investigadores que fueron parte del proyecto para el desarrollo de vacunas contra el cáncer en Chile.

Oncobiomed, la empresa biotecnológica nacional surgida desde los laboratorios de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile ha diseñado, como resultado de más de 20 años de exploraciones, dos tecnologías: TAPCells y LycellVax para combatir una de las enfermedades con mayor impacto a nivel mundial.

En su formación inicial, como estudiante de Ingeniería en Biotecnología, se integró al laboratorio liderado por el Dr. Flavio Salazar en el Programa de Inmunología del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICBM) del plantel público. Una experiencia que luego continuó durante su formación de doctorado en Ciencias Biomédicas en la misma casa de estudios.

La posibilidad de participar en investigaciones con impacto en pacientes despertó en el Dr. Ramírez, en ese entonces Ingeniero en Biotecnología, un interés por la práctica clínica. Y es que su paso por el laboratorio de Inmunología Antitumoral no solo le brindó herramientas científicas, sino que también influyó decisivamente en su determinación de estudiar la carrera de medicina y luego seguir la especialidad en neurocirugía.

"En ese momento, era uno de los pocos laboratorios con una visión clara: desarrollar un tratamiento desde la investigación básica y llevarlo a los pacientes. Son contados los laboratorios de investigación en las universidades que tienen este objetivo, y que finalmente lo logran. Este equipo en particular, combina la investigación de procesos biológicos con la perspectiva de mejorar los tratamientos clínicos. Gracias a esa experiencia, pude acercarme al área clínica y descubrir mi interés por la medicina".

En su estadía de ocho años investigando en conjunto con Oncobiomed, comenzó como tesista de pregrado y terminó, en el mismo proceso, como doctor en ciencias biomédicas. Durante este período, también viajó a Suecia para una pasantía en el Instituto Karolinska, una de las entidades científicas más importantes del mundo.

"Trabajar en el laboratorio liderado por el Dr. Salazar me abrió la primera puerta al mundo clínico, algo que en mi formación como ingeniero en biotecnología estaba muy distante. Esta experiencia me ha guiado, me ha orientado y ha hecho que me encante con algunas cosas que al principio las veía súper lejanas", señala el especialista formado doblemente en la Universidad de Chile y oriundo de Santiago.

Cristián Pereda, CEO de Oncobiomed, subrayó que la formación de profesionales avanzados, en diversas áreas clínicas y biomédicas, es uno de los desafíos más importantes para la iniciativa corporativa. El ejecutivo destacó que las inmunoterapias no solo han posicionado a Chile como un referente en biotecnología oncológica en Latinoamérica, sino que también han contribuido significativamente a la formación de nuevos profesionales y científicos con estudios de pre y postgrado.

"TAPCells y LycellVax, son tecnologías basadas en ciencia que han requerido la formación y participación de talento humano avanzado—principalmente científicos, médicos e ingenieros—y, al mismo tiempo, ha contribuido a la formación de masa crítica en torno a la investigación en esta área. Más allá de su impacto tecnológico, nuestros proyectos han fortalecido el ecosistema de innovación del país. Marcos, y muchos otros científicos, formados en nuestros laboratorios, que ocupan hoy puestos de liderazgo, son un ejemplo de ello", dijo Pereda.

Ciencia Chilena de Impacto Global

La empresa biotecnológica Oncobiomed es creadora de las vacunas chilenas contra el cáncer TAPCells y LycellVax, que han logrado prometedores resultados como tratamiento para personas que se encuentran en estados avanzados de algunos cánceres avanzados.

En el caso de TAPCells, una solución basada en la generación de células presentadoras de antígenos tumorales a partir de glóbulos blancos presentes en la sangre de los propios pacientes, un estudio publicado por la revista Vaccines evidenció que un 40% de los individuos diagnosticados con cáncer de piel metastásico avanzado lograron períodos de sobrevida mayores a 36 meses y, de estos, un 27% consiguió remisiones prolongadas: más de cinco años.

Un segundo producto, denominado LycellVax, consiste en el uso de lisados celulares sometidos a tratamientos térmicos y que provienen de líneas celulares altamente seleccionadas de melanoma, cáncer de próstata y de otros tumores sólidos. Estas vacunas biológicas permiten estimular y activar el sistema inmune de los pacientes, generando una respuesta específica contra la enfermedad oncológica.

La compañía se adjudicó recursos concursables de CORFO, que le permitirán implementar un laboratorio bajo estándares de manufactura GMP (una regulación internacional para los procesos de elaboración y envasado de los medicamentos), aumentar el nivel tecnológico de sus invenciones y, así también, expandir su presencia internacional a uno de los mayores mercados globales: China.

En China, Oncobiomed espera replicar un proceso que ya lleva adelante en Brasil, donde actualmente gestiona estudios en fase II, en pacientes con cáncer de próstata en colaboración con el Hospital Albert Einstein, proceso apoyado por el programa Alta Tecnología de Corfo. Su objetivo es obtener la aprobación de las agencias regulatorias chilena ISP y brasileña, la ANVISA, para, de esta manera, impulsar la comercialización de las TAPCells en los próximos tres años.

Se estima que las inmunoterapias suponen una estrategia de frontera, con positivos efectos terapéuticos y limitados efectos adversos, para el combate del cáncer en el transcurso de este siglo. Su potencial radica en la estimulación de respuestas inmunes de memoria de corto y largo plazo, lo que ha motivado que algunas de ellas ya alcancen la aprobación de agencias como la FDA estadounidense.

El tamaño del mercado global de las inmunoterapias contra el cáncer supera actualmente los $100 billones de dólares y debido al aumento en su demanda, se espera que continúe expandiéndose en los próximos años, superando los US $300 billones para el año 2029.

Aprendizajes y reflexiones

Durante su doctorado en ciencias biomédicas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, el Dr. Marcos Ramírez se especializó en el área de la inmunología, una rama clave en el desarrollo de tratamientos contra el cáncer y enfermedades autoinmunes. De hecho, su tesis doctoral estuvo centrada en la generación de linfocitos T citotóxicos específicos para combatir el melanoma.

Los linfocitos son células del sistema inmunológico capaces de identificar y atacar células tumorales. Se trata de un tipo de glóbulo blanco que desempeña un rol clave en la defensa del organismo contra infecciones y células cancerígenas. La investigación, con la que obtuvo su grado de Doctor, junto con otros proyectos anexos realizados durante éste periodo, fue publicada en una revista científica internacional. Esta experencia le permitió profundizar en el uso de la inmunoterapia como herramienta terapéutica.

El objetivo de su investigación apuntaba a mejorar el potencial de linfocitos para reconocer y eliminar tumores de melanoma a través de modificaciones en los péptidos que activan su respuesta, explica el actual neurocirujano del Hospital Clínico de Punta Arenas. Como en ese entonces Oncobiomed era un proyecto aún en desarrollo, la contribución de este y otros estudios era validar o refutar hipótesis y generar el conocimiento científico básico para seguir adelante.

"La gracia que tenían estos linfocitos es que se generaban con péptidos modificados (pequeñas secuencias de 8 o 9 aminácidos), una suerte de 'súperpéptidos' que con su estructura modificada eran más afines por las moléculas presentadoras de antígenos. Con esto, se optimiza la capacidad de reconocer el tumor, destruir las células tumorales y provocar la regresión de la enfermedad. Sin embargo, lo que concluimos es que si bien su afinidad era mejor, no eran tan buenos generando una respuesta inmune in-vitro".

El Dr. Ramírez comenta que los conocimientos generados, ayudaron a comprender mejor los procesos inmunológicos que luego devinieron en las propuestas terapéuticas actuales. "La investigación en ciencia básica nos muestra que lo que imaginábamos en un comienzo puede ser distinto a lo que indica la realidad y lo entendemos como una forma de aprendizaje que contribuyen a los logros estratégicos".

Mientras permaneció en la spinoff, el investigador fue tutor de alumnos de distintas carreras y culminó su proceso como pasante del Instituto Karolinska, donde pudo acceder a tecnología que no existía en Chile en ese momento, para algunos de los experimentos de su tesis doctoral. "Uno de los mayores aprendizajes en mi carrera como investigador ha sido aceptar que los proyectos no siempre arrojan los resultados esperados y que hay que estar atentos para sacar partido a la experiencia".

"Eso no significa de ninguna manera un fracaso, sino una oportunidad para afinar la estrategia. Si el camino inicial no funciona, tal vez sea necesario replantearlo en lugar de insistir en una ruta equivocada. Mi mensaje para los estudiantes de cualquier disciplina es que los tropiezos forman parte del aprendizaje. Si algo no sale como esperaban, no significa que deban rendirse. La vida ofrece múltiples caminos, y cada experiencia, incluso las que parecen adversas, dejan una enseñanza valiosa"

Actualmente, ya sin pertenecer a la compañía tecnológica, espera activar nuevas vinculaciones con Oncobiomed desde su rol como especialista clínico en la región más austral del país, complementando el trabajo que ya realiza con el Centro Asistencial Docente e Investigación de la Universidad de Magallanes (CADI-UMAG). En los próximos meses, además, el neurocirujano planea trasladarse a Francia por un año y medio para obtener una nueva especialización en su carrera (Por: Luis Francisco Sandoval. Agencia Sandoval & Meirovich Comunicaciones).

