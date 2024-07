HIDRÓGENO VERDE: ABASTIBLE FIRMA ALIANZA CON GENERADORA PARA DESARROLLAR SU PRIMER PROYECTO

​Si bien la contingencia en las últimas semanas se ha concentrado en las alzas en las cuentas de electricidad, siguen su curso otros debates y apuestas en el sector energético. Entre estas últimas está la carrera de las empresas de gas como potenciales incumbentes en la industria del hidrógeno verde, las que han impulsado diversas estrategias a sus propios ritmos.

Una de ellas acaba de concretar un paso relevante. Hace un mes, Abastible firmó una alianza con la generadora eléctrica Comasa que permitirá avanzar en el primer proyecto de producción de fertilizantes carbono neutrales que utiliza amoníaco verde, dióxido de carbono biogénico y bio-ceniza de las centrales de generación con biomasa.



El proyecto estará ubicado en las instalaciones de la empresa Comasa, emplazadas en Lautaro, Región de La Araucanía, y espera producir 40 mil toneladas al año de fertilizantes.



En la iniciativa -la cual se valoriza por más de US$ 10 millones- Abastible será el encargado de desarrollar la ingeniería a gran escala, los análisis de riesgos operacionales, así como de gestionar las autorizaciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Comasa aportará la infraestructura existente, su conocimiento de la industria agrícola y tecnología para producir fertilizantes sintéticos, además de su equipo técnico para llevar adelante esta iniciativa.



El proyecto contempla desarrollar una planta piloto industrial para fabricar el hidrógeno, si bien aún a pequeña escala. La iniciativa se concretará con fondos conseguidos por Comasa a través de Corfo, que consiste en un subsidio de $ 3.250 millones para la implementación de la primera etapa.



La oportunidad nace a partir de uno de tres pilares estratégicos de Abastible en el hidrógeno verde que, en este caso, es la línea de fertilizantes sintéticos. En la actualidad los fertilizantes se elaboran sobre la base de combustibles fósiles y se traen desde China, pero ya hay interés en la agricultura local por acceder a productos fabricados a partir de energías renovables.



Ignacio Mackenna, gerente comercial de soluciones energéticas de Abastible, explicó que para elaborar fertilizantes se necesita amoníaco que se produce con hidrógeno y, si este elemento se produce con energía renovable, se obtiene el amoníaco sintético que es la materia prima para los insumos verdes que compren las empresas que necesitan bajar su huella de carbono.



“El hidrógeno verde hoy encontró un camino de alta rentabilidad a través de la ruta de amoníaco verde para producir fertilizantes sintéticos”, indicó el ejecutivo.



En este caso, agregó, Comasa tiene capacidades en la generación de energía con biomasa y también en la agricultura porque ya venden fertilizantes a ese sector. “Nosotros tenemos el know how de asuntos comerciales, clientes, la escalabilidad regional, todo el conocimiento técnico asociado a proyectos de hidrógeno, y por eso nos juntamos para poder proyectar esto hacia adelante, siempre con el objetivo de desarrollar el negocio de los fertilizantes sintéticos de forma conjunta”, añadió Mackenna. De hecho, una vez realizada la ingeniería, se comenzaría a negociar en los próximos meses un acuerdo de largo plazo para este fin.



Aunque aún está a una escala piloto, este sería el primer proyecto de Abastible en hidrógeno verde. Asimismo, desde esta última empresa destacaron que este proyecto permitiría que Comasa sea el primer actor en Chile en contar con una planta capaz de producir fertilizantes carbono neutrales, mediante la utilización de amoníaco verde, en un contexto donde este compuesto proviene de fuentes fósiles y es 100% importado. “A través de esta alianza, estamos tratando de poder dar futuro a esa línea de negocio, pero son ellos quienes serían los primeros”, afirmó Mackenna.



Áreas de desarrollo

Abastible tiene otros pilares estratégicos en el hidrógeno verde. Uno de ellos es ofrecer a los clientes industriales una solución de GLP con hidrógeno. Para eso cuentan con un subsidio de Corfo de $ 1.500 millones, correspondientes al 50% de la inversión total, y un plazo de ejecución de cuatro años. El proyecto consiste en utilizar una mezcla (blending) de hidrógeno verde con gas licuado y/o gas natural para su inyección en sistemas térmicos a nivel industrial. Y ahora está en conversaciones con grandes empresas del país y diversas industrias para desarrollar una alianza que permita viabilizar la iniciativa.



Otro foco es el hidrógeno verde para motores de alta combustión de combustibles líquidos contaminantes, donde ya han participado en licitaciones. Actualmente, tienen un sistema a escala piloto semi industrial para el desarrollo de mezclas de hidrógeno con gas licuado o natural en sistemas térmicos que está en el Dictuc y que fue aprobado como proyecto especial de hidrógeno por la SEC.



Mackenna destacó que las iniciativas de la empresa “nos han dado una ventaja competitiva para que los clientes nos llamen en búsqueda de respuestas”.



Y recalcó: “Nos llaman y aprovechamos de hacer un negocio asociado. No al montaje de plantas, sino más bien a la prefactibilidad e ingeniería de estas soluciones energéticas en base a hidrógeno verde”.



