HYST EXIGE TRANSPARENCIA EN CIFRAS DE INGRESO A TORRES DEL PAINE

​La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, HYST expresó su inquietud por la falta de datos claros y actualizados sobre los ingresos de visitantes al Parque Nacional Torres del Paine, una situación que impacta negativamente la planificación estratégica del sector turístico en la Región de Magallanes.



Una tónica que se repite desde enero de 2024, ya que señalan que han solicitado reiteradamente información consistente sobre las cifras de ingreso al parque, y a pesar de los compromisos asumidos por las autoridades nacionales, los datos continúan incompletos y con retrasos significativos.



“En nuestra última reunión con el gerente nacional de Áreas Protegidas, Víctor Lagos, se nos informó que los datos se canalizarían a través del Sistema de Información Turística, SIET, administrado por la Subsecretaría de Turismo. Este sistema prometía actualizaciones casi diarias, lo que resultaba una herramienta valiosa para el sector. Sin embargo, al acceder al SIET, constatamos que la información solo estaba actualizada hasta septiembre de 2024, lo que limita gravemente nuestro análisis y proyecciones, además este sistema no cuenta con variables como la nacionalidad de los visitantes, clave para proyecciones y estrategias a seguir”, comentó la gerente de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, Sara Adema.



La gerente de HYST agregó que “la reciente declaración de CONAF, afirmando que el parque alcanzó más de 305.000 visitantes al 29 de noviembre, genera dudas. Según el SIET, hasta septiembre se registraron 222.000 ingresos, lo que implica que octubre y noviembre habrían concentrado cerca de 100.000 visitas, un dato que no concuerda con la percepción de los operadores locales. Además, el vacío estadístico de enero de 2024 pone en duda la veracidad de los totales informados”.



Asimismo, señaló que “la falta de transparencia en las estadísticas nos impide tomar decisiones estratégicas para el desarrollo del turismo. Necesitamos cifras claras y actualizadas que nos permitan identificar mercados clave, diseñar campañas y planificar de manera eficiente la próxima temporada. Saber la nacionalidad de los visitantes no es un lujo, es una herramienta fundamental para focalizar esfuerzos y maximizar el impacto de nuestras acciones promocionales. Sin estos datos, operamos a ciegas, comprometiendo el futuro del sector”.

Adema hizo un llamado a retomar la publicación mensual y detallada de estadísticas. “El acceso a datos confiables no solo fortalece al sector privado, sino que también genera confianza y cohesión entre los actores involucrados. La transparencia es el primer paso hacia un turismo sostenible y competitivo”.



Finalmente, instó a las autoridades de nivel central a priorizar la entrega oportuna y completa de esta información, clave para consolidar a Torres del Paine como un destino líder a nivel mundial.