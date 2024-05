INFORME DE CALIDAD COMPRUEBA QUE EL AGUA POTABLE EN PUERTO WILLIAMS ES APTA PARA EL CONSUMO HUMANO

​Una excelente evaluación obtuvo el informe de análisis de agua generado por Aguas Magallanes, tras verificación de la Seremi de Salud de Magallanes y Antártica Chilena, obteniendo así el respaldo de dicha secretaría regional y el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) Provincial para garantizar el suministro de agua potable en Puerto Williams.



Específicamente, las dos muestras realizadas por la compañía, enviadas a Punta Arenas y analizadas en laboratorio, concluyeron que no tienen presencia de coliformes. Además, la Seremi de Salud hizo un muestreo paralelo culminando en los mismos resultados. Con estos antecedentes, y luego que el 14 de mayo pasado se desbordara el sistema de captación en el río Róbalo causando un corte total en el suministro de este recurso hídrico, se aseguró que el agua que actualmente distribuye la empresa cumple con los estándares óptimos para el consumo humano.



De esta manera, desde mañana jueves 23 de mayo se normalizará el funcionamiento de la ciudad, tanto en el sector público y privado, como en servicios, comercio, centros de salud, establecimientos educacionales, entre otros. Sin embargo, continuarán los trabajos en el sistema de captación hasta su total rehabilitación.



Una vez concluida la reunión que involucró a autoridades locales y regionales, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, quien encabeza dicho Cogrid, calificó positivamente esta noticia y agradeció a todas las autoridades, instituciones públicas, empresas privadas y comunidad en general que trabajaron constantemente en esta emergencia.



"Con los recientes exámenes que proporcionó Aguas Magallanes y fueron verificados por la Seremi de Salud, podemos asegurar a vecinas y vecinos que el agua que obtienen de la llave es potable. Este paso fue trascendental para prevenir cualquier cuadro complejo de salud. Valoramos la consciencia y solidaridad de la ciudadanía frente a esta escenario adverso que vivimos durante estos días, así como también el apoyo de entidades públicas y privadas, tanto a nivel local como regional, para concretar acciones en momentos críticos y restablecer el suministro de agua potable", manifestó la máxima autoridad provincial.



Previo a la última reunión del Cogrid Provincial, la delegada Muñoz, en compañía de parte de su equipo y personal de la Seremi de Salud, inspeccionó el estado de la captación ubicada en la base del Cerro La Bandera. Aquí, continúan los trabajos mancomunados y permanentes de personal y maquinarias de la Municipalidad de Cabo de Hornos, Armada de Chile, Aguas Magallanes y empresas constructoras.



De acuerdo a la compañía sanitaria, pese al rebalse que afectó a la infraestructura, y que produjo una obstrucción de la misma debido a la acumulación de sedimento, material rocoso y árboles que fueron arrastrados desde las cuencas del valle Róbalo, sólo se dañó la compuerta, la cual fue reparada.



En cuanto a la línea de aducción que alimenta a la planta, el subgerente de operaciones de Aguas Magallanes, Job Contreras, informó que aún está funcionando la creada de manera paralela provisoriamente por la emergencia. Se espera que mañana jueves, tras la instalación de una válvula, se logre retomar el sistema original sin tener ningún corte en el suministro. Igualmente, se estima que en las próximas horas finalicen los trabajos de limpieza en la captación para restablecer el funcionamiento de la estructura.



"Es una emergencia sin precedentes. Cuando comenzamos a averiguar si esto había pasado antes, nadie recuerda que había pasado un nivel de caudal como el que trajo, que el agua se desvió hasta por el camino", dijo el ejecutivo. "Todo el equipo de Puerto Williams se puso a disposición para poder superar esta emergencia que aún no termina. Hay trabajos por hacer. Las personas ya cuentan con agua potable y eso para nosotros es muy importante. No obstante, sigue el trabajo, y la verdad es que estamos muy contentos por lo que se logró como equipo de Puerto Williams con todas las entidades trabajando en un fin común que es superar esta emergencia", concluyó.







​