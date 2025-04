INFORME COMERCIAL: EXPORTACIONES NO TRADICIONALES Y DE SERVICIOS SUBEN 6,3% Y 28% EN PRIMER TRIMESTRE DE 2025

"Ante el escenario actual nuestro rol es el de continuar fortaleciendo nuestra apertura de mercados, buscando diversificar las posibilidades en el exterior para nuestras emprendedoras y emprendedores, ampliando, por ejemplo, nuestro acceso a destinos tan relevantes como la Unión Europea, India y Emiratos Árabes Unidos", expresó la subsecretaria Claudia Sanhueza.

Durante el primer trimestre de 2025, las exportaciones chilenas continuaron mostrando cifras positivas, alcanzando los US$ 27.048 millones, un alza del 5,9% con respecto a igual lapso de 2024. En ese contexto, destacaron los envíos no tradicionales y de servicios, que registraron un alza de 6,3% y 28% respectivamente, según el adelantó del Informe Comercial Mensual elaborado por la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), con datos del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas.

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza señaló que pesar de un contexto internacional marcado por la incertidumbre comercial, el primer trimestre del año presenta un comercio exterior que crece, posicionándose como uno de los principales motores de la economía, generando innovaciones, empleos y bienestar para todas las regiones del país. "Ante el escenario actual nuestro rol es el de continuar fortaleciendo nuestra apertura de mercados, buscando diversificar las posibilidades en el exterior para nuestras emprendedoras y emprendedores, ampliando, por ejemplo, nuestro acceso a destinos tan relevantes como la Unión Europea, India y Emiratos Árabes Unidos", agregó.

Las exportaciones no tradicionales del país sumaron US$ 13.334 millones, anotando un alza de 6,3% en relación con igual periodo 2024 y marcando su mayor valor exportado para un período similar desde que existe registro. En este grupo destacan los envíos de cerezas, oro, salmónidos congelados, jibias congeladas, paltas, nectarines frescos, jurel congelado, carne de ave congelada, arándanos congelados, mejillones en conserva, sulfato de litio, alambres de cobre, maderas perfiladas, moras congeladas, purés de tomate, frutillas congeladas, ganado en pie, leche en polvo, maquinarias, ajos frescos, jugo de manzana y cápsulas fulminante para la minería, entre otros.

El informe señala que las exportaciones no tradicionales de Chile se han dirigido a un total de 160 destinos en el mundo, anotando alzas en 102 de ellos.

Además, el 92,4% de las exportaciones no tradicionales del país se dirigieron a las economías con las cuales Chile tiene Acuerdos Económicos-Comerciales en vigor. Liderando los embarques del período se encuentra China con despachos por US$ 3.137 millones (24,8% del total), seguida de Estados Unidos con operaciones por US$ 2.539 millones (20,1%), los países del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico se ubica en tercer lugar con retornos por US$ 1.944 millones (15,4%), la Unión Europea destaca en cuarta posición con operaciones por US$ 1.154 millones (9,1%) y el Mercosur en quinto lugar con embarques por US$ 1.004 millones (7,9%).

Y a lo largo de este primer trimestre del año, la región de O'Higgins lidera las exportaciones no tradicionales del país, con operaciones por US$ 2.337 millones, le siguen en relevancia las regiones de Los Lagos (US$ 1.980 millones), Metropolitana (US$ 1.786 millones), Maule (US$ 1.193 millones), Valparaíso (US$ 995 millones), Antofagasta (US$ 887 millones), Atacama (US$ 818 millones) y Biobío (US$ 732 millones), las que en conjunto representan el 85% de las exportaciones no tradicionales del período.

