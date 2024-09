INSTITUCIONES SE UNEN PARA MANTENER NUESTRA REGIÓN SIN FALLECIDOS ESTAS FIESTAS PATRIAS

​Este año las festividades patrias se pueden extender por muchos días. Es por ello que las actividades preventivas de las distintas instituciones una vez más se han reunido, para entregar con más fuerza el mensaje: si vas a beber no conduzcas, si vas a conducir no consumas alcohol ni otras drogas.



El primer evento informativo con este objetivo se realizó este jueves en Zona Austral, donde se hizo entrega de información a las personas para que conversen los temas de prevención en familia, además del llamado al autocuidado en el marco de las celebraciones que se avecinan.



El seremi de Transportes y Telecomunicaciones Rodrigo Hernández, informó que desde el 12 de septiembre se reforzarán los planes del programa de Fiscalización de la seremitt “para marcar presencia, llamar la atención de las personas y que vayan poniendo al día sus vehículos, cuidando la parte técnica pero también la conducción, la parte humana, que es la que más problema nos puede dar cuando no se asume con responsabilidad”.



Del 15 al 19 de septiembre de 2023 se produjeron 23 siniestros viales, dejando un total de 16 lesionados, 3 de ellos de gravedad. “El año pasado hubo dos accidentes de tránsito relacionados con el estado de ebriedad y con resultado de lesiones graves”, comentó el teniente investigador de la Siat de Carabineros Alexis Pardo. Agregó que la institución dispondrá dotación extraordinaria aumentando en cerca de un 100% la oferta preventiva respecto a una jornada normal.



Se sumó a este mensaje preventivo la coordinadora regional de seguridad pública Carla Barrientos, quien hizo el llamado a la comunidad a tomar un rol de autocuidado para evitar ser víctimas de delitos. “Si las personas van a hacer abandono de sus hogares durante esos días, que se aseguren que las viviendas queden bien cerradas. Además, que soliciten a algún vecino que la pueda cuidar durante los días que quede desocupada”, recomendó. Añadió que al salir en vehículos particulares no dejen artículos de valor en su interior para evitar hurtos y daños, junto con estacionar en lugares iluminados.



Senda, uno de los principales actores en este llamado a dejar de lado el consumo de alcohol o sustancias psicotrópicas al momento de enfrentar la conducción, se sumó informando que duplicarán los controles de alcotest y narco test este feriado.



La campaña de Senda para estas celebraciones se denomina "El Otro Plan". “Invitamos a la población a recordar que tener conductor o conductora designados, siempre es una buena alternativa, de la misma forma evitar que alguien que ha consumido alcohol u otras drogas maneje y no menos importante, es demostrar a los niños y niñas que es posible disfrutar de manera responsable", señaló Diana Contreras, Directora Regional (s) de Senda Magallanes.



Participarán en este y todos los llamados todos los integrantes de Conaset: Senadis, Sernac, Samu, Hospital Clínico y Servicio Médico Legal cada uno entregado las recomendaciones propias de cada servicio como respetar los estacionamientos reservados, no realizar llamadas falsas a servicios de emergencias y velar por los derechos de las y los consumidores.







