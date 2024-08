JEFAS DE HOGAR POTENCIAN SUS CONOCIMIENTOS EN FITOTERAPIA Y PREPARADOS HERBALES

​En una ceremonia de cierre las participantes recibieron su certificación tras completar un taller que les brindó herramientas prácticas para mejorar su autonomía económica y fortalecer sus oportunidades laborales.



El Programa Mujeres Jefas de Hogar del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), celebró este lunes la exitosa culminación del Taller de Fitoterapia y Preparados Herbales, en una ceremonia de certificación realizada en la Delegación Presidencial Regional de Magallanes. Esta actividad contó con la presencia de la SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando, y de la Directora Regional de SernamEG Magallanes, Pamela Leiva Burgos.



El taller forma parte de las acciones permanentes del Programa Mujeres Jefas de Hogar, cuyo objetivo es fortalecer la autonomía económica de las mujeres mediante la capacitación en diversas habilidades que mejoran su inserción y permanencia en el mercado laboral. Diez mujeres fueron certificadas al finalizar este curso, donde adquirieron conocimientos teóricos y prácticos en la elaboración de productos naturales y medicinales, marcando un avance importante en su camino hacia el emprendimiento y la independencia económica.

Carolina Vera Clemens, una de las certificadas, expresó su gratitud: "Me alegro mucho porque siempre me ha gustado este tema. Aprendí varios tips más con la profe y junto a mis compañeras hicimos diferentes preparados como macerados y champú. Estoy muy agradecida de esta oportunidad porque no solo sirve para mí, sino también para mi familia."



Así también lo indicó Nicole Faúndez Aguilera, otra de las participantes: "Mi experiencia fue muy enriquecedora. Me dieron las herramientas necesarias para emprender y lograr independizarme en un nuevo camino con productos naturales. ¡Me encantó! Y me gustaría que se abrieran más oportunidades como esta."



La SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando, destacó la relevancia de estas iniciativas en el contexto de las políticas del Ministerio: “La certificación de estas mujeres refleja nuestro compromiso con la autonomía económica, un eje central de nuestras políticas públicas. Continuaremos impulsando capacitaciones que permitan a las mujeres adquirir herramientas para su desarrollo personal y laboral.”



Por su parte, la Directora Regional de SernamEG, Pamela Leiva Burgos, subrayó el éxito en la ejecución del programa: “El Mujeres Jefas de Hogar es un programa emblemático del servicio, y ha sido fundamental para el desarrollo de tantas mujeres en nuestra región. Esta certificación es un ejemplo más del impacto positivo que estamos generando al proporcionar herramientas concretas para mejorar la empleabilidad y promover la inserción laboral femenina”.



Talleres como este que se suman a otros que se imparten a las más de 160 mujeres que este año participan, reafirma el papel del Programa Mujeres Jefas de Hogar como un pilar en la promoción de la autonomía económica de las mujeres, contribuyendo a su desarrollo integral y sostenibilidad en el ámbito laboral.