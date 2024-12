JONATHAN CÁRCAMO GÓMEZ: “MI COMPROMISO ES SEGUIR FISCALIZANDO LA LABOR DEL ALCALDE” CONCEJAL DE PUNTA ARENAS ABORDA DESAFÍOS MUNICIPALES 2024-2028

Esta mañana, en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, el concejal de Punta Arenas, Jonathan Cárcamo Gómez, entregó detalles sobre su reciente reelección, los desafíos del nuevo periodo del concejo municipal y los temas prioritarios para la comunidad.

Cárcamo reafirmó su compromiso de fiscalizar la gestión del alcalde Claudio Radonich, destacando que esta tarea es su principal responsabilidad como concejal. “No se trata de ser antagonista por el simple hecho de serlo, pero sí de ser firme”, comentó en relación con las críticas que han surgido frente al trabajo del concejo municipal.

El concejal abordó la situación de la deuda que arrastra el municipio en materia de educación, ligada al traspaso de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa) al Servicio Local de Educación Pública (SLEP). Al respecto, indicó: “Estamos con el plan de contingencia o extinción de las deudas de la Cormupa en educación hasta el 2028”, subrayando la necesidad de una gestión responsable para resolver este problema.

Cárcamo también se refirió a las críticas en torno a las dietas que reciben los concejales. “Se lanza esta inquietud hacia la opinión pública, pero está bien. Por lo menos yo tengo un 98% de asistencia a las sesiones de concejo, y también hay un trabajo invisible que no se ve”, señaló. Asimismo, destacó que no se paga dieta a quienes no asisten a las sesiones, desestimando acusaciones de populismo por parte de algunos colegas de “extrema derecha”.

Prioridades para Punta Arenas

Entre los temas relevantes para este nuevo periodo, el concejal mencionó la salud municipal, la seguridad comunal, la tenencia responsable de mascotas, el ordenamiento de la información y los espacios para vecinos y vecinas, y el desarrollo del turismo comunal como pilares para el trabajo del concejo.

Puedes ver la entrevista aquí:







​



​