JOSÉ ANTONIO KAST CRITICÓ LA GESTIÓN DEL GOBERNADOR FLIES "UNA AUTORIDAD QUE HA PRIORIZADO MAS QUE LAS URGENCIAS SOCIALES, GRANDES OBRAS PUBLICAS DE DUDOSO RESULTADO A FUTURO"

​Esta mañana, en una entrevista en el programa "Buenos días región" de Polar Comunicaciones, José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano y ex candidato presidencial, abordó diversos temas relacionados con la situación política en Magallanes y el futuro de su partido a nivel nacional.Kast anunció el lanzamiento de las candidaturas de su partido en la región, destacando su apoyo a Alejandro Riquelme Ducci, actual consejero regional, como candidato a Gobernador de Magallanes. Valoró su desempeño como core y expresó confianza en que Riquelme podría derrotar al actual gobernador Jorge Flies en las próximas elecciones. En este contexto, Kast deslizó críticas a la gestión de Flies, a quien calificó como una especie de “viejito pascuero”, argumentando que "un gobernador no puede solamente vivir en base a la entrega de recursos y cajas de mercadería".El líder republicano también cuestionó las prioridades de Flies, señalando que ha enfocado su gestión en grandes obras públicas de dudoso resultado a largo plazo, en lugar de atender las urgencias sociales. Además, Kast afirmó que su partido no tiene techo y anticipó que darán la sorpresa en las elecciones de octubre, destacando que la gestión del presidente Gabriel Boric, en temas como seguridad, migración, economía, salud y vivienda, así como los recientes escándalos de convenios y fundaciones, tendrán un impacto significativo en los comicios.Finalmente, Kast subrayó la necesidad de mejorar la presencia y conectividad con el territorio antártico, así como las infraestructuras en las bases, y criticó el fracaso de los gobiernos en controlar la migración irregular. Sobre una eventual candidatura presidencial, Kast insinuó que su experiencia y el contexto político actual lo posicionan como un posible competidor frente a Michelle Bachelet.



Puedes ver la entrevista aquí:



