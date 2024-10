JOSÉ ANTONIO KAST "LA SEGURIDAD TIENE QUE TENER UN MANDO CENTRALIZADO, SI USTED ME DICE QUE LE VAMOS A ENTREGAR EL TEMA DE SEGURIDAD AL GOBERNADOR AQUÍ EN LA REGIÓN EL DESASTRE SERÍA TOTAL"

​En el marco de la gira nacional del Partido Republicano, José Antonio Kast, fundador de la colectividad, estuvo esta mañana en el programa "Buenos días región" de Polar Comunicaciones, donde abordó diversos temas de la agenda política. Kast expresó sus expectativas sobre las próximas elecciones y la situación política del país, dejando en claro sus opiniones sobre la gestión del actual gobierno y los desafíos para su partido.



En cuanto a los candidatos republicanos para las próximas elecciones, Kast fue optimista: "Vamos a tener un buen resultado, las personas nos reconocen como actores políticos serios", reafirmando la confianza en la seriedad y la responsabilidad de sus postulantes. Al hablar de nuevas candidaturas, destacó que "las personas están exigiendo hoy día mucho más", señalando un electorado cada vez más crítico y demandante con sus líderes.



Sobre la gestión de la ministra del Interior, Carolina Tohá, y sus declaraciones emitidas durante las celebraciones de Fiestas Patrias, Kast fue contundente en su crítica: "Fue bastante irresponsable e indolente", subrayando que "ella no ha sido capaz de combatir al crimen organizado, al terrorismo y al narcotráfico", destacando lo que considera como una ineficacia en materia de seguridad pública.



El líder republicano también se refirió a la utilización de acusaciones constitucionales, una herramienta que su partido ha empleado con cautela. A diferencia de otras fuerzas políticas, Kast defendió que "nosotros no hemos improvisado", en alusión a otras colectividades que, según él, usan estas acusaciones sin un análisis profundo de su viabilidad.



Al ser consultado sobre posibles casos de corrupción o denuncias dentro del Partido Republicano, Kast fue claro: "No hemos tenido una doble lectura, si alguien es cuestionado es separado del partido", añadiendo que "no vamos a hacer una defensa corporativa", demostrando su postura de no tolerar irregularidades dentro de su colectividad.

Kast también comentó la polémica sobre la contratación de familiares en el gobierno, señalando el reciente caso de la prima del presidente Gabriel Boric en ENAMI, criticando que "nunca habíamos tenido tantos apitutados en el gobierno como en el gobierno actual". José Antonio Kast se refirió a la coexistencia entre delegados presidenciales y gobernadores, defendiendo la importancia de mantener a los primeros en sus funciones, especialmente en temas de seguridad. Kast afirmó que "fui el único que dije que había que mantener los delegados presidenciales porque en el tema de la seguridad tiene que haber una sola línea", y criticó al presidente Gabriel Boric por haber prometido eliminar esa figura. Según Kast, "el actual presidente dijo -no! yo al año voy a terminar los delegados presidenciales o voy a quitar las atribuciones, se las voy a pasar todos a los gobernadores- ahí quedan las mentiras de las campañas", y enfatizó que, de entregarse la seguridad a los gobernadores regionales, "el desastre sería total".



