LA JUNJI MAGALLANES RESCATA SU HISTORIA EN EL NUEVO PROGRAMA DE YOUTUBE “RELATOS”

​“’Relatos’ es una iniciativa que busca relevar vivencias de personas que han desarrollado su labor profesional en la Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) de Magallanes y de la Antártica Chilena, haciendo especial hincapié en cómo era la institución que ellas y ellos conocieron y cómo ha ido cambiando en el tiempo”, explicó el conductor del nuevo programa de las redes sociales, YouTube y Facebook de la Junji Magallanes, el profesor de Historia Camilo Jerez Gallardo.

El profesional se desempeña en el servicio público de Educación Parvularia como encargado del Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (Siac) y calificó esta nueva experiencia como “un desafío, ya que es un formato y una actividad que no había realizado antes”.



“Relatos” es una publicación mensual en el canal de Youtube “Junji Magallanes” y en la página homónima en Facebook, que tuvo su estreno el pasado 24 de abril de 2024, en el contexto del quincuagésimo cuarto aniversario institucional, con una entrevista a la educadora de párvulos de vasta experiencia, ex directora de establecimientos educacionales y ex asesora profesional de la Subdirección de Calidad Educativa, Olga Gallardo Guichapay.

Las grabaciones del programa, también con enlaces desde la página de la Junji Magallanes en X, se desarrollan en el estudio de la Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía del Centro Interactivo Infantil de Juego y Movimiento (Ciijum), de avenida Salvador Allende 0291 en Punta Arenas. Esta primera temporada será de ocho capítulos.

“Estoy muy feliz y entusiasmado con ‘Relatos’ porque me brinda la posibilidad de compatibilizar mi especialidad profesional con la difusión que hacemos a diario de nuestra institución”, finalizó Camilo Jerez.

La directora regional de la Junji Magallanes, Paola Valenzuela Pino, valoró la profundidad otorgada, justamente, a los relatos de las y los funcionarios y de aquellas y aquellos que dedicaron una vida laboral a las niñas y los niños. “Es una mirada retrospectiva sobre el desarrollo de nuestra institución en la región. Queremos rescatar historias desde las personas, a través de este espacio de conversación relajado, que incluye anécdotas. Es un formato cercano que resalta el espíritu de los protagonistas”, manifestó.

La autoridad concluyó que en la Junji las y los funcionarios se desempeñan acabadamente sin dejar de aportar con su lado humano. “Se trata de labores desde distintos ámbitos, enfatizando que todas y todos hacemos la Junji, día a día. Resulta emotivo que quienes trabajaron en la institución nos cuenten por qué estuvieron y se mantuvieron en esta esencial tarea por décadas, entregando su vida laboral al bienestar integral de las niñas y los niños”, dijo.