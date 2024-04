EN EL MARCO DE “DESAFÍO PÚBLICO INNOVA APOLINAV” SE REALIZÓ INSTRUCCIÓN SOBRE SISTEMA “VIGÍA X” A LOS FAREROS DEL FIN DEL MUNDO

​El año 2021 se dio inicio al Desafío Público “Innova Apolinav”, el cual, por medio de una alianza entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación en conjunto con la Academia Politécnica Naval de la Armada de Chile, realizaron una convocatoria para distintas empresas del ámbito privado y público para optimizar las capacidades de la red de ayudas a la navegación.



Es de esta manera que distintas entidades se unieron a la convocatoria, esto considerando un importante precedente, pues día a día las embarcaciones que navegan por aguas chilenas requieren de ayuda y asistencia, ya sea para determinar su ubicación, advertir sobre peligros u obstrucciones o entregar asesoría sobre la ubicación de una mejor ruta o ruta preferida.



Siendo las Ayudas a la Navegación o Señalización Marítima claves en este rol. Actualmente existen más de 1.200 ayudas a lo largo de Chile, siendo la Región de Magallanes la que concentra el 50% de estas.



Dada la complejidad climática y geográfica, se hace extremadamente importante que las señales funcionen perfectamente, más aún en un contexto de poca conectividad. Esto, considerando que alrededor de un 90% de la rutas de navegación en el Estrecho de Magallanes no poseen cobertura de señal de celular, lo cual impide dar aviso oportuno cuando estas señales fallan, dependiendo del aviso de los navegantes.



Es de esta manera que, se invitaba a presentar un sistema de monitoreo remoto de funcionamiento de Ayudas a la Navegación, el cual permitiese detectar el funcionamiento de los sistemas para programar de manera eficiente mantenciones preventivas y actuar en caso de fallas, esto considerando las dificultades técnicas de comunicación, distancia y que no alterasen los sistemas existentes en las diferentes señales marítimas.



Tras un largo proceso, el cual involucró visitas en terreno, elaboración de diseño conceptual, pruebas y adaptaciones, así como el cumplimiento de una serie de requerimientos técnicos por parte de la Armada de Chile, la empresa Wolke presentó su propuesta “Vigía X”, la cual desde fines del año 2023 hasta mediados del presente año estará en fase de prueba y monitoreo en la zona austral.



“Vigía X” es un sistema, que involucra añadir un circuito de registro y transmisión de datos en forma autónoma en la Ayuda a la Navegación, no alterando de esta manera la estructura y circuitos internos, la cual mediante un servidor y por medio de una plataforma entrega a los especialistas de los Centros Zonales de Señalización Marítima los diferentes datos de flujo de corriente, nivel de almacenamiento de energía, operación de luminosidad y fallas, para su monitoreo a distancia.



Es en este marco que el 09 de abril, se realizó por parte de la Empresa Wolke una introducción e instrucción a los Fareros del Centro Zonal de Señalización Marítima, en torno a las implicancias del sistema y la operación de la plataforma, esto con el objetivo de obtener retroalimentación de los diferentes usuarios finales, en esta caso los especialistas en faro quienes realizan la mantención de la red de Ayudas a la Navegación, mostrando las diferentes capacidades de recolección de datos e información que facilite el desarrollo de planificación de mantenciones y actuar ante una falla.



Para Josue Chacón, Ingeniero de Empresa Wolke, “esto ha sido una experiencia inigualable ver los lugares donde ellos se desenvuelven, las condiciones climáticas tan adversas y cambiantes, así como conocer lo que representa llegar a una Ayuda a la Navegación y trabajar en ese sitio es impresionante de verdad”, comentando que “estamos demostrando la funcionalidad del software “Vigía X”, para mostrar los datos recolectados en la Ayuda a la Navegación, con la idea de mantener el funcionamiento de estas mismas”.



El Sargento Segundo Faro Héctor Herrera del Servicio de Señalización Marítima de la Armada de Chile, comentó que “el objetivo de esta visita es realizar una capacitación a “Los Fareros del Fin del Mundo”, en torno al sistema “Vigía X”, proyecto de innovación de “Desafíos Públicos” impulsado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación y la Academía Politécnica Naval, en donde participaron distintas empresas privadas para dar solución a problemas del ámbito marítimo, en este caso del monitoreo remoto de las Ayudas a la Navegación, aplicando tecnología de punta en los rincones más apartados de Chile”.