MATHESON EMPLAZA A CONAF A QUE ACLARE SISTEMA DE VENTA DE ENTRADAS EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

Malestar y sobre todo preocupación existe en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, luego que se conociera que la empresa Ticketpro, a cargo del sistema de venta de entradas al parque, fue sancionada y posteriormente, se puso fin de forma anticipada a su contrato por el incumplimiento de los deberes establecidos en el mismo.





Según lo establece la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas en Memorándum N° 2909/2024, existiría la "reiteración de 100 eventos correspondientes a los días de no transferencias dentro del plazo de 5 días corridos contados desde efectuada la venta; 20 eventos correspondiente por no transferir a las cuentas bancarias informadas por Conaf y finalmente, 8 eventos correspondientes a incumplimientos de la totalidad de lo requerido por Conaf en el periodo de 15 días, esta última sanción se refiere a la reiteración de hechos de incumplimientos".





Ticketpro fue contratada vía trato directo, luego de que se declarara desierta la licitación, posteriormente en diciembre de 2023 se firmó el contrato por un periodo de 36 meses a un costo de $2.079.734.924. Este monto incluye 109 Áreas Silvestres y Protegidas, conformado por 46 Parques Nacionales, 45 Reservas Nacionales y 18 Monumentos Naturales.





Al respecto, el diputado Christian Matheson manifestó que "estamos muy preocupados por esta situación, ya que Conaf no ha informado oficialmente a los gremios del turismo cómo se ejecutará el sistema de administración y venta de entradas al parque nacional. A fines del año pasado se anunció con bombos y platillos la incorporación de Ticketpro, y esta empresa finalmente no alcanzó a durar un cuarto del tiempo previsto en el contrato". "Lo que más necesitamos hoy día es transparentar todo tipo de contratación, privilegiando licitaciones públicas y no tratos directos, con bases claras y bien difundidas como lo establece la ley, para que postulen empresas y de esta forma se amplíe la oferta. Por otro lado, a estas alturas cuando se especula que solo faltan 4 días para que finalice el contrato, lo más natural es que fuera público quién será la nueva empresa a cargo de este servicio para dar la tranquilidad a los emprendedores que viven del turismo en nuestra región", señaló Matheson.





"Por lo anterior, es que me sumo al llamado y preocupación de agentes hoteleros y de servicios turísticos de la zona, que han expresado que a un mes de que se inicie la temporada alta no tienen garantías ni información oficial, respecto al ingreso al parque Torres del Paine, es de esperar que en esta oportunidad Conaf enfrente esta problemática con seriedad y sin improvisaciones ", finalizó el parlamentario.

