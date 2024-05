MINISTRA JAVIERA TORO DIO EL VAMOS A LA INICIATIVA QUE BENEFICIA A LA CORPORACIÓN MANOS DE HERMANOS GRACIAS AL FONDO INNOVA FOSIS

​En las instalaciones del taller laboral de esta Corporación se realizó la actividad de lanzamiento del programa piloto denominado “Camino a la inclusión laboral”, que contó con la presencia de la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro Cáceres, el delegado presidencial regional de Magallanes, José Ruiz Pivcevic, el director regional del FOSIS, Felipe Jeria Palma, entre otras autoridades regionales.



La intervención consistirá en la realización de charlas y talleres educativos dirigidos a personas con discapacidad y sus cuidadores, facilitando espacios para el desarrollo del proceso de formación socio laboral, generando nexos con pymes y empresas las cuales dentro de sus directrices promuevan la inclusión laboral fortaleciendo la empleabilidad.



“Cuando tenemos que enfrentar problemas sociales complejos como la pobreza, la desigualdad, la falta de inclusión de grupos que han sido históricamente excluidos o vulnerados, tenemos que tener innovación social. Esta iniciativa va justo en el sentido de la mirada que tenemos como Gobierno del Presidente Boric frente al desafío de sentar las bases de un Sistema Nacional de Apoyos y Cuidado, Chile Cuida, con el que vamos a apoyar tanto a las personas que requieren cuidado como a las personas que cuidan, compartiendo las responsabilidades entre las comunidades y el Estado, de manera que no sea un trabajo que se realice en soledad o sobrecargando la espalda de las familias, o en su mayoría de las mujeres”, manifestó la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro Cáceres.



En su alocución, la representante legal de la Corporación Manos de Hermanos, Ida Savareses Furche, agradeció la confianza depositada en la institución y relevó la valiosa gestión que realizan como comunidad educativa y de formación.



Por su parte, el delegado presidencial regional de Magallanes, José Ruiz Pivcevic, señaló que: “el Estado no debe dejar a nadie atrás. Bajo esa premisa que sostenemos como gobierno del presidente Gabriel Boric, hemos buscado propiciar iniciativas que apunten a políticas públicas a sectores que han estado tradicionalmente más excluidos y vulnerados en nuestra sociedad, entre ellos, las personas con discapacidad. En este marco, estamos acá en la adjudicación de una corporación dentro del programa Innova FOSIS que adjudica a 10 instituciones a nivel nacional con la entrega de 50 millones de pesos para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad y también de personas más jóvenes, menores de 18 años, que les pueda permitir posteriormente sostener la autonomía”.



Finalmente, el director regional del FOSIS, Felipe Jeria Palma, destacó que: “cuando hablamos de innovar en el Estado necesariamente tenemos que abrir nuestro espectro en el sentido de buscar iniciativas que no nazcan sólo del Estado sino también de organizaciones y agrupaciones de la sociedad civil o de la academia y lo que permitiría eventualmente una iniciativa de estas características es efectivamente primero identificar si la iniciativa es pertinente y cumple con los objetivos y en caso de que sea así poder empaquetar esto y escalarlo hacia nuestro socio de desafío, en este caso el SENCE, para que ellos puedan presentarlo como una nueva política pública dentro de su oferta programática o como un complemento de la que tienen vigente”.

Cabe señalar que el fondo INNOVA FOSIS es un espacio de pilotaje para la generación de nuevas soluciones sociales, enfocadas en la superación de la pobreza, las que buscan probar y consolidar proyectos de innovación social, a partir de un concurso abierto de innovación pública, en el que se convoca a la sociedad civil, la academia y al sector privado a presentar soluciones innovadoras, que generen respuestas novedosas para una realidad cambiante y compleja.

En esta sexta convocatoria los desafíos de innovación fueron definidos en conjunto con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE); el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.