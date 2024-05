MUNICIPALIDAD DE NATALES Y SERVICIO DE SALUD FIRMARON CONVENIO PARA UNIVERSALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNA

La alcaldesa de Natales, Antonieta Oyarzo, junto a la directora del Servicio de Salud Magallanes Verónica Yáñez, y el director de Área de Salud de la CORMUNAT, Guillermo López, firmaron el convenio para instalar en Puerto Natales la Atención Primaria de Salud Universal.







En la instancia también se hicieron presentes el Delegado Presidencial Regional, José Antonio Ruiz; la Delegada Presidencial Provincial, Romina Álvarez; la SEREMI de Salud, Francisca Sanfuentes; el consejero regional, Patricio Gamín; los concejales Guillermo Ruiz, Marcelo Contreras y Juan Ojeda; el director del Hospital Augusto Essmann, Ricardo Moya; la directora del CESFAM, Geraldine Valencia; Fuerzas Armadas y de Orden, funcionarios de la salud primaria, y público en general.







La universalización de la atención primaria es uno de los pasos fundamentales para el inicio de la transformación del sistema de salud en Chile. La integración de Natales a la APS Universal, la convierte en la primera comuna a nivel regional en prestar dicho servicio. Permitirá atender a toda la población independiente de su previsión de salud, lo que en la capital de Última Esperanza, se traduce en cerca de 6.000 personas pertenecientes a ISAPRE, Capredena, Dipreca, o con previsión no actualizada.







Al respecto, la alcaldesa Antonieta Oyarzo, sostuvo que "esto es un hito histórico. Significa más recursos, mejor calidad en la atención y más cobertura. Hay vecinos y vecinas que no pueden acceder a salud primaria y hoy podrán hacerlo en igualdad de condiciones. Para nosotros ha sido fundamental poder potenciar y mejorar la calidad en atención en salud".







Para este año el Servicio de Salud destinará una inyección de recursos cercanos a los $320 millones al Centro de Salud Familiar de Natales. Del mismo modo, se incorporará más personal y se habilitarán espacios adicionales, para así además, reducir los tiempos de espera.







Sobre ello, la directora del Servicio de Salud, Verónica Yáñez, puntualizó que "la idea es fortalecer, no tan solo las prestaciones para que se inscriban más usuarios y usuarias, sino que también fortalecer las prestaciones para los usuarios FONASA ya inscritos. Tenemos mejoras a corto plazo que tienen que ver con la reducción de los tiempos de espera en distintas especialidades como cirugía, otorrino, oftalmología y otras, que nos permitirán avanzar en más de 440 prestaciones aproximadamente en todo el territorio".







En tanto, la Secretaria Regional Ministerial de Salud, Francisca Sanfuentes, mencionó que "estamos muy contentos con la firma de convenio que da el vamos al APS Universal. Esto busca asegurar la salud como un derecho fundamental para todas las personas sin discriminar por ingresos, seguros de salud, u otras condiciones".







En la actividad también se procedió a la inscripción oficial de los nuevos usuarios y usuarias del CESFAM Juan Lozic, comenzando así, la integración de nuevos beneficiarios de la salud primaria, independiente de su previsión.