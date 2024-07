MUNICIPIO CONTINÚA CON ATENCIONES PARA POSTULAR A SUBSIDIOS DE GAS Y ELECTRICIDAD

​Durante la mañana de este martes, la Municipalidad de Punta Arenas a través de las oficinas de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), entregó un balance referido a las atenciones que buscan ayudar y orientar a adultos mayores y personas que tienen dificultad en el manejo o acceso a internet, para postular a los subsidios de gas y electricidad.



"Respecto al subsidio de electricidad, estamos trabajando desde el lunes pasado, donde más de 500 personas han postulado a través de la atención de nuestras oficinas", explicó el alcalde de la comuna, Claudio Radonich, quien añadió que "hay que recordar que esta es una postulación que sólo se realiza por internet, lo que genera justamente problemas para la gente mayor, y es por esto que nuestro trabajo se ha enfocado en entregar todas las facilidades para que nadie que cumpla con los requisitos que exige el gobierno, se quede sin postular por no contar con el manejo o los medios tecnológicos".



En cuanto a las atenciones para el subsidio de gas, el jefe comunal señaló que "producto de las condiciones climáticas que se dieron en la última semana de junio, le solicitamos al gobierno que la postulación se extienda por una semana más, que justamente es está, es por esto que durante estos dos primeros días hemos atendido a más de 150 personas por jornada, por lo que esperamos completar un número importante de postulaciones".



Las atenciones para postular al subsidio eléctrico se extenderán hasta el 12 de julio, de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas en las oficinas de la Unidad de Adulto Mayor (Covadonga 063) y Atención al Vecino (Av. Independencia 840). Por la tarde continúan de 14:00 a 17:00 horas en los Centros de Salud Familiar (Cesfam): Dr. Juan Damianovic (Zenteno 2850), 18 de Septiembre (Mateo de Toro y Zambrano 1893), Carlos Ibáñez (Av. Frei Montalva 1102), Dr. Mateo Bencur (Capitán Guillermos 781) y Dr. Thomas Fenton (Suiza 01441). Además, este sábado y domingo de 10:00 a 14:00 horas, la ayuda y orientación se realizará en las sedes vecinales de Archipiélago de Chiloé (Santa Juana 289), Cardenal Raúl Silva Henríquez (Hornillas 0814) y Playa Norte (Jorge Montt 0561). Para postular a este beneficio es necesario contar un 40% de mayor vulnerabilidad en el Registro Social de Hogares (RSH), estar con el pago al día de las cuentas de electricidad, tener clave única y un correo electrónico vigente.



En tanto, las atenciones para postular al subsidio a gas se realizarán hasta este viernes 12 julio, de 8:30 a 13:00 horas, en las instalaciones de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), ubicada en Av. Independencia 830. Para postular a este beneficio se debe cumplir con poseer un medidor de gas unifamiliar de uso exclusivo del postulante y su grupo familiar acreditado en el Registro Social de Hogares (RSH), encontrarse dentro de los tramos del RSH de hasta un 60% de menores ingresos o mayor de vulnerabilidad social, ocupar de forma permanente la vivienda, percibir recursos económicos de 1 a 2 personas que no supere el monto de $428.592 per cápita y de 3 o más que no superen el ingreso per cápita de $214.296, y contar con credencial de cuidador inscrita en el RSH.