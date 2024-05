MUNICIPIO SOLICITA ANTECEDENTES PARA INICIAR POSTULACIONES AL SUBSIDIO DE GAS

Con la finalidad de contar con mayor información para dar inicio a las postulaciones al subsidio de gas, la Municipalidad de Punta Arenas solicitó a través de un oficio a la Delegación Presidencial de Magallanes definir criterios, cantidad y plazos de este beneficio.

​"No está claro cuantos cupos son para Punta Arenas y tenemos varias dudas, uno de los temas que estamos conversando con el equipo técnico, que está muy involucrado en estos temas, es qué pasaría si llegan 4 mil personas o 3 mil personas y son 2 mil cupos, entonces queremos saber cuál es el criterio que se tiene que tener para poder decidir, y esto es muy importante porque hay alta expectativa con este beneficio, pero también creo que es fundamental tener las reglas claras", señaló el alcalde de la comuna, Claudio Radonich.

Asimismo, dijo que "la última respuesta que tuvimos el día viernes fue que en el transcurso del tiempo se va a ir aclarando, y creemos que si nos demoramos un día más o dos días más no va a cambiar esto, pero sí va a dar certezas porque las personas que acuden hasta nuestra municipalidad van con esperanza de poder quedar".

Por su parte, Andrea Bahamonde, directora subrogante de la Dirección de Desarrollo Comunitario, indicó que después de firmar el convenio se realizaron reuniones para determinar los procedimientos y así dar respuesta a las inquietudes de los vecinos, agregando que "en el transcurso del tiempo existieron dudas que a la fecha no han sido contestadas, tales como cuáles van a ser los cupos y la cantidad que se van a asignar".

Finalmente, la funcionaria municipal, recalcó que "son una serie de situaciones que hacen que no nos encontremos en las condiciones de comenzar a realizar las postulaciones, esto porque pueden surgir algunos inconvenientes y no queremos que los vecinos no tengan toda la información a la hora de querer postular".

