NAVIDAD SEGURA: SEREMI DE SALUD Y SERNAC LLAMAN A COMPRAR JUGUETES EN EL COMERCIO ESTABLECIDO Y PRESTAR ATENCIÓN AL ETIQUETADO

​Las fiestas de fin de año concitan el interés de la comunidad por visitar y recorrer los diversos locales que componen el comercio regional. Se evidencia un aumento en la adquisición de regalos para la noche buena, especialmente juguetes.



En este contexto, la Autoridad Sanitaria tiene como responsabilidad fiscalizar el cumplimiento por parte de los importadores, empresas del retail y pequeñas empresas, del Decreto Supremo N°114 del Ministerio de Salud, sobre seguridad de estos productos, y el D.S. 754/98 que prohíbe el uso de tolueno en adhesivos, pinturas y temperas. De esta forma, resguardar la salud y seguridad de la comunidad.

Continuando con una serie de fiscalizaciones que se han intensificado estas semanas, la Seremi de Salud, Francisca Sanfuentes, junto al profesional del Departamento de Acción Sanitaria, Miguel Ángel Valle, concurrieron a la Juguetería Mapaxe de Zonaustral, para inspeccionar el etiquetado de los juguetes y entregar recomendaciones a la comunidad. En el local inspeccionado no se detectaron deficiencias.



La Autoridad de Salud indicó que “como todos los años en este período, nosotros como SEREMI de Salud y en este momento en conjunto con SERNAC, estamos reforzando todas las fiscalizaciones que se realizan a los locales que venden juguetes. Porque buscamos asegurar que todos los locales establecidos vendan juguetes que cumplan con la normativa, que cuenten con el etiquetado correspondiente en español, con letras visibles, que indiquen la edad aproximada de uso del juguete y también las advertencias, el contenido de partes pequeñas o cuando hay componentes que pueden ser inflamables, los cuales deben mantenerse alejados del fuego”.



Agregó que estas fiscalizaciones se realizan durante todo el año de acuerdo a una programación, pero se intensifican en períodos donde aumenta la compra de estos productos, como por ejemplo en Halloween y ahora previo a Navidad. “El objetivo es que las familias puedan tomar una buena decisión a la hora de comprar los juguetes para sus niños y niñas, que sean seguros, que los puedan disfrutar con tranquilidad. También aprovechamos de invitarlos a que estos juguetes ojalá favorezcan el juego al aire libre, la actividad física o la interacción con sus pares, de manera de que sean estimulantes y que puedan favorecer, además, el desarrollo integral de los niños y niñas”, detalló.



A esta inspección, se sumó la Coordinadora Regional del SERNAC, Denisse Pérez, quien explicó que: “Nos encontramos en esta oportunidad fiscalizando los juguetes, en estas proximidades de las festividades. Para nosotros es importante hacer la recomendación a las familias de comprar en el comercio formal, porque entrega garantías de seguridad. De manera complementaria a la rotulación de los juguetes, lo que hacemos es fijarnos en el precio, que esté en nuestra moneda nacional, que las indicaciones y las características de los juguetes y de los productos sean de manera clara y también en nuestro idioma. Además, que le informen a los consumidores y a las consumidoras cómo va a ser el ejercicio de la garantía legal. Y principalmente, hacer recomendaciones, realizamos una campaña de difusión durante todo el mes para informar a las personas sobre sus derechos. Que la responsabilidad también cabe en nosotros en comprar en el comercio establecido y hacer las consultas con relación a las características de los productos que estamos adquiriendo”.



Recordó a la población que la garantía legal de los productos son seis meses, ante lo cual es importante conservar la boleta o el voucher que acredite la compra, documento que entrega garantía y que frente a cualquier inconveniente que tengan los productos, exista respuesta para los usuarios.



Hasta este martes la Autoridad Sanitaria, a través de su Oficina Central y las diversas oficinas provinciales, han cumplido cerca de un 60% de las fiscalizaciones de los 50 locales existentes en la región, las que continuarán durante la semana. A la fecha no se han iniciado sumarios sanitarios en el marco de estas inspecciones.



Para un uso seguro de los juguetes, se recuerda que:



-Elimine el embalaje del juguete antes de entregárselo a un niño o niña pequeños.

-Lea los instructivos y precauciones de uso del juguete.

-Asegúrese que los juguetes destinados para niños y niñas mayores, no se encuentren al alcance de los más pequeños.

-Revise continuamente si los juguetes están rotos o si pueden perder piezas que signifiquen un riesgo.

-No use juguetes cuya pintura se desprenda con facilidad.

-No permita que los niños o niñas pequeñas jueguen con globos desinflados o imanes, pueden generar un daño para la salud.

-Elimine las baterías y pilas agotadas de los juguetes ya que desprenden líquidos que pueden dañar la piel o los ojos.

-Asegúrese que los juguetes como peluches, disfraces o carpas de juego, se utilicen lejos del fuego.

-Privilegie aquellos que fomenten la sociabilización y el ejercicio físico, tales como cuerdas para saltar, balones, entre otros, con el objetivo que fomentar los estilos de vida saludables.