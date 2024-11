PAVEL OYARZÚN: “‘EL PASO DEL DIABLO NO ME DEJA DE SORPRENDER”

En el marco de la XXX Edición de la Feria Provincial del Libro de Santa Cruz, el escritor puntarenense Pavel Oyarzún Díaz presentó su novela “El paso del diablo” en la que relata la huida del “Gallego” Soto y otros 12 anarquistas hacia Chile tras las Huelgas Patagónicas.

Si bien la obra fue publicada hace ya 20 años y el escritor ha visitado en varias oportunidades la capital provincial, esta fue la primera vez que realizó la presentación oficial en la ciudad de Río Gallegos.

“Tengo mucha expectativa de estar en Río Gallegos este domingo para presentar ‘El paso del diablo’ que es mi primera novela publicada hace ya 20 años, pero ahora presento la edición argentina. Estoy con mucha ilusión de estar allí en ese evento literario”, manifestó Pavel Oyarzún Díaz en diálogo con radio LU12 AM680.

Cabe señalar que “El paso del diablo” ha tenido cuatro ediciones, la de LOM (2004) y Entrepáginas (2012 y 2023) en Chile y la de IPS (2021) en Argentina.

Historia y ficción

“Es una novela que está ambientada en la Patagonia Argentina, en la provincia de Santa Cruz, específicamente en la estancia Anita. El paso del diablo es el lugar por el cual deben pasar los últimos huelguistas, el principal dirigente, en diciembre de 1921 en aquella famosa huelga que terminara de una manera tan trágica”, repasó el escritor y amplió sobre la obra en la que “intenté transmitir en ese relato la tensión de aquellos momentos, es precisamente la huida hacia Chile del ‘Gallego’ Antonio Soto Canalejo, quien sale a través de este paso que lleva este nombre que atemoriza porque es un lugar muy difícil de cruzar. Además ellos están siendo perseguidos muy de cerca por una patrulla del Regimiento 10 de caballería del Ejército”.

“Son momentos de tensión, momentos cruciales en que tanto huelguistas como los soldados se juegan la vida con este propósito, los primeros por salir y los otros precisamente por impedir aquella salida“, acotó.

“Tiene que ver con la tarea de los novelistas de ‘completar la historiografía’, aquí hay elementos de ficción, son aquellos pasajes que no están en la historia porque no tienen cómo estarlo puesto que no hay testimonio de aquello y allí precisamente hunde su ojo avizor el novelista y la ficción. Es una manera de tomar un hecho histórico conocido y darle una vuelta de tuerca a través de la ficción y de la escritura novelesca. Es un girón de esta historia conocida como es la huelga de 1921 en sus últimos días en sus momentos más dramáticos”, explicó.

Repercusiones

En 2022, la Cámara de Diputados de Santa Cruz declaró a la novela de interés cultural. “Asistí a esa ceremonia, para mí fue un honor porque el Legislativo reconoce en esta novela elementos que la hacen susceptible de ser catalogada de interés puesto que arranca de un hecho histórico, uno de los más relevantes y trágicos de la Patagonia Argentina”.

Respecto a la respuesta que ha tenido la obra por parte del público, comentó: “Me ha dado muchas satisfacciones por la opinión de críticos, pero quizás la opinión más importante es la de los lectores y de las lectoras“.

“En Magallanes tiene lectores, sobre todo con un público lector joven entre los estudiantes de la Enseñanza Media, entre el público estudiantil universitario, público en general de diferentes rangos etarios y en la República Argentina también buenos comentarios. Creo que es una novela que cumple su objetivo que es el de que un lector más que leer el texto, se sienta viviendo el texto, considero que lo logro por algunos momentos en esta novela y me ha dado sólo satisfacciones. Esta novela no me deja de sorprender”.

La presentación se realizó este domingo a las 17:00 en el Auditorio Luis Villarreal del Complejo Cultural Santa Cruz en la capital provincial. “Me siento como en casa cuando recorro Patagonia Argentina, para mí es un agrado estar con amigos y amigas de Santa Cruz, de Tierra del Fuego y de otras provincias de la Patagonia”, expresó y adelantó que “seguramente vamos a tener allí con el público asistente un diálogo que para mí como autor siempre es beneficiosa esta retroalimentación. Vamos a compartir, voy a tratar de contar mi experiencia, cómo fue escribir esta primera novela, después de haber escrito esencialmente poesía durante casi 20 años“.

