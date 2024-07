EN PUERTO WILLIAMS: CONSTANZA CALISTO ASUME COMO DELEGADA PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LA ANTÁRTICA CHILENA

​Tras diversas reuniones sostenidas durante esta jornada, Calisto dijo que trabajará por concretar los compromisos propuestos para la provincia, al igual que fortalecer la relación con autoridades locales, organizaciones sociales y la conectividad desde el punto de vista “que la población sienta que los servicios públicos van a empezar a tener más territorialidad en la isla (Navarino)”.



Un activo primer día en su cargo tuvo la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto, quien hoy martes 9 de julio asumió dicha investidura, convirtiéndose en la nueva representante del Gobierno del Presidente Gabriel Boric en la zona austral.



Una reunión telemática con el delegado presidencial regional de Magallanes y Antártica Chilena, José Ruiz, y los demás delegados provinciales de la región –quienes igualmente asumieron hoy-, fueron parte de las actividades de la jornada. Ésta también incluyó sus primeras audiencias y encuentros con el personal de la Delegación, siendo uno de ellos con participación de la delegada saliente, María Luisa Muñoz, quien se despidió de su otrora equipo.



“Me siento motivada en el trabajo público”, dice Calisto, enfermera titulada en la Universidad de Magallanes con 13 años de trayectoria en el área de la salud, incluyendo cargos directivos. “Siempre he sido una servidora pública, por lo tanto, ése es el espíritu que en estos momentos se amplía un poco en esta cartera. Siempre con la convicción de unir los esfuerzos y la territorialidad a través de la conectividad, vamos a poder lograr una mayor satisfacción de la provincia. Me siento conforme y segura de que tenemos que trabajar para que la provincia tenga un mayor desarrollo y vayamos mejorando”, profundiza.



Tras dicha reunión que sostuvo con el delegado Ruiz, Calisto menciona que uno de los compromisos acordados es robustecer la relación con las autoridades locales y organizaciones sociales, así como también poner a disposición la oferta gubernamental que los diferentes servicios pueden entregarle a la comunidad. “Nos solicitaron fortalecer la conectividad, no solamente desde el punto de vista marítimo o aéreo, sino que la conectividad de que la población sienta que los servicios públicos van a empezar a tener más territorialidad en la isla (Navarino)”, detalla.



Por otra parte, luego de establecer un encuentro de presentación con el personal de la Delegación compuesto por 15 integrantes, la nueva máxima autoridad provincial espera sostener reuniones complementarias durante esta semana para “empezar a concretar los compromisos que están de alguna manera descritos y propuestos para la provincia”.



Constanza Calisto, nacida en Punta Arenas, es enfermera desde 2011 y también cuenta con un magíster en Salud Pública de la Universidad Bernardo O’Higgins. Ha tenido experiencia laboral en la Corporación Municipal de Salud de la capital regional, el Cesfam Thomas Fenton y el Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur. Además, ha sido docente en la Universidad Santo Tomás y también trabajó en la Mutual de Seguridad en Tierra del Fuego.



En 2015 inició labores en el Servicio de Salud de Magallanes. En primera instancia, como referente y asesora de distintos programas y, posteriormente, en 2016, tras participar en un concurso público, asumió como directora del por entonces recientemente inaugurado Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams, cargo que ostentó hasta noviembre de 2019. Luego, trabajó como encargada de Calidad y Seguridad de Atención en dicho recinto hospitalario, donde lideró procesos de acreditación y reacreditación. En marzo de 2023, también a través de concurso público, asumió nuevamente como directora del hospital de la capital provincial, cargo que desempeñó hasta finalmente ser oficializada hoy como la nueva delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena.







