PUNTA ARENAS: HOMBRE MANEJABA SU BICICLETA EBRIO Y TRIBUNAL LE PROHIBIÓ VOLVER A CONDUCIR CUALQUIER TIPO DE VEHÍCULO DE POR VIDA

​Un insólito fallo judicial tuvo lugar en la ciudad de Punta Arenas, región de Magallanes, luego de que un hombre fuera detenido tras chocar un vehículo mientras manejaba su bicicleta en estado de ebriedad y, tras pasar por tribunales, se le prohibió volver a conducir cualquier tipo de vehículo motorizado de por vida.

¿Qué se sabe del caso?

De acuerdo a lo informado por El Pingüino, Carlos Vivar, el imputado de este caso, se encontraba manejando su bicicleta en estado de ebriedad cuando impactó por accidente a un automóvil particular, cuyo conductor lejos de enfrentarlo huyó del lugar en su vehículo.

​Pese a lo anterior, Carabineros en la zona le efectuaron un control policial a Carlos, realizándole un alcotest que arrojó que mantenía 1,62 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que fue detenido y formalizado por conducción en estado de ebriedad.

El abogado del imputado, Pablo Santander, le dijo al medio citado que "planteamos nuestros reparos, que un conductor de bicicleta que fue atropellado por un vehículo, que se dio a la fuga, termine siendo procesado por manejo en estado de ebriedad de un vehículo que, justamente, es una bicicleta".

"Nosotros no compartimos que las bicicletas estén dentro del rango de manejo en estado de ebriedad. Nuestra postura es que no están los supuestos del tipo penal, dado que este tipo lleva la suspensión de licencia de conducir de vehículos motorizados, y no existe la licencia de conducir bicicletas", agregó.

Pese lo explicado por el abogado defensor, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas no tuvo la misma interpretación y condenó al imputado a "no poder manejar ningún tipo de vehículo motorizado de por vida". Junto a esto, lo dejó con reclusión nocturna por 61 días y fue obligado a llevar una tobillera electrónica.

